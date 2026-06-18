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JOVO LUKIĆ

Napadač koji je oduševio BiH javnost: 'Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti, dao sam gol na SP-u'

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Autor
Damir Mrvec
18.06.2026.
u 02:00

Jučerašnjem treningu prisustvovao je velik broj navijača Bosne i Hercegovine koji su stigli na stadion kako bi pjesmom i zastavama pružili podršku reprezentativcima uoči dvoboja sa Švicarcima

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je prvi trening na stadionu America First Field, čime je i službeno započela intenzivne pripreme za iznimno važan susret grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Švicarske, koji je na rasporedu u četvrtak.

Jučerašnjem treningu prisustvovao je velik broj navijača Bosne i Hercegovine koji su stigli na stadion kako bi pjesmom i zastavama pružili podršku reprezentativcima uoči dvoboja sa Švicarcima.

– Za naše reprezentativce to je tek nekoliko trenutaka nakon treninga, a za navijače uspomena koja će trajati godinama – stoji u službenoj objavi Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine uz fotogaleriju snimljenu u Utahu.

Bosanskohercegovački napadač Jovo Lukić oduševio je naciju pogotkom protiv Kanade u prvom kolu Svjetskog prvenstva, u susretu protiv domaćina turnira.

Napadač ističe kako se dojmovi još nisu slegli, ali ponosno naglašava da je ostvario svoj dječački san – nastup na Svjetskom prvenstvu i postizanje pogotka.

– Meni se još uvijek dojmovi nisu slegli, treći dan nakon toga. Ne znam što bih rekao, još mi djeluje kao san. Ostvario mi se dječački san – prvo da zaigram na Svjetskom prvenstvu, a onda i da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti, dao sam gol na Svjetskom prvenstvu i to mi je dovoljno – rekao je Jovo Lukić za medije na treningu "zmajeva" u Los Angelesu.

Lukić je govorio i o utakmici protiv Švicarske.

– Moramo maksimalno ozbiljno pristupiti utakmici protiv Švicarske ako želimo doći do pozitivnog rezultata. Riječ je o kvalitetnoj momčadi, što su pokazali i protiv Katara, gdje su imali više od igre iako nisu pobijedili. I mi imamo kvalitetu, dat ćemo sve od sebe pa ćemo vidjeti što će se dogoditi – rekao je Jović.

Ove dvije reprezentacije službeno su igrale samo jednom – 29. ožujka 2016. godine u Zürichu, kada je Bosna i Hercegovina pobijedila s 2:0 Pogotke su postigli Edin Džeko u 14. i Miralem Pjanić u 57. minuti utakmice. Danijel Graovac i Haris Duljević zabilježili su debitantske nastupe. 

Slavlje nakon gola za 1:1
Ključne riječi
nogomet Bosna i Hercegovina SP 2026.

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