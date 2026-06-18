Donosimo što poraz od Engleske znači za šanse Hrvatske u prolasku skupine na SP-u

Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici 1. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu je u Dallasu pred 70389 gledatelja izgubila od Engleske sa 2-4 (2-2).

Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2-2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela.

Početkom nastavka, već u 47. minuti za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4-2.

Umjesto poželjnog termina 1. srpnja od 18 sati, koji bi Hrvatskoj pripao da osvojimo skupinu, ta čast će vrlo vjerojatno pripasti Engleskoj. Hrvatska mora preko Paname i Gane doći do drugog mjesta u skupini te osvojiti barem četiri boda ili u idealom scenariju svih šest, a svoj susret osmine finala igrali bi 3. srpnja u 1 iza ponoći ujutro protiv drugoplasirane momčadi skupine K u kojoj se nalaze Portugal, Kolumbija, Uzbekistan i DR Kongo. Taj susret igrat će se u Torontu.

Ukoliko Hrvatska završi na trećem mjestu u skupini L, igrat će 4. kolovoza u Kansas Cityju protiv pobjednika spomenute skupine K i to u terminu od 2 sata i 30 minuta iza ponoći.

Hrvatski izgledi prema FootballMeetsData ovim porazom pali su za 27,5 postotnih bodova. Budući da Gana i Panama još nisu odigrale svoju utakmicu, njihove su trenutačne mogućnosti znatno manje. Dobra je vijest da Hrvatska i dalje ima 67 posto izgleda za osvajanje drugog mjesta. Gana ima 20 posto, a Panama samo osam posto. Hrvatska ima 24 posto izgleda za treće mjesto, dok Gana ima 47 posto.