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Ako ste propustili: Hrvatska poražena od Engleske, Gana teško svladala Panamu, Kolumbija krenula pobjedom

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
18.06.2026.
u 06:15

U skupini u kojoj igra Hrvatska, Gana je u Torontu došla do vrijedne pobjede protiv Paname 1:0. Pogodak odluke pao je u sudačkoj nadoknadi kada je 20-godišnji Caleb Yirenkyi zabio nakon asistencije Brandona Thomas-Asantea.

Ako ste propustili jer se utakmice Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku uglavnom igraju u noćnim i ranim jutarnjim terminima po europskom vremenu, donosimo pregled nekoliko susreta prvog kola.

U skupini K Kolumbija je u Mexico Cityju svladala Uzbekistan 3:1 (1:0) i tako potvrdila status favorita. Daniel Muñoz doveo je Kolumbiju u vodstvo u 40. minuti nakon asistencije Luisa Díaza. Uzbekistan se vratio u utakmicu golom Abbosbeka Fayzullaeva u 60. minuti, no već pet minuta kasnije Luis Díaz ponovno vraća prednost Kolumbiji. Konačnih 3:1 postavio je Jaminton Campaz u devetoj minuti sudačke nadoknade.

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SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
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U skupini u kojoj igra Hrvatska, Gana je u Torontu došla do vrijedne pobjede protiv Paname 1:0. Pogodak odluke pao je u sudačkoj nadoknadi kada je 20-godišnji Caleb Yirenkyi zabio nakon asistencije Brandona Thomas-Asantea. Nakon prvog kola Engleska i Gana imaju po tri boda, Panama i Hrvatska ostali su bez bodova, a upravo će se te dvije reprezentacije susresti u sljedećem kolu.

U istoj skupini Hrvatska je ranije u Dallasu poražena od Engleske 4:2 (2:2) u utakmici u kojoj je nakon izjednačenog prvog dijela presudio ulazak u drugo poluvrijeme. Englesku je do pobjede vodio Harry Kane s dva pogotka, a po jedan su dodali Jude Bellingham i Marcus Rashford, dok su za Hrvatsku pogađali Martin Baturina i Petar Musa.

Slavlje nakon gola za 1:1
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SP 2026. Hrvatska reprezentacija

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