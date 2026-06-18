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Engleski mediji poslije pobjede nad vatrenima: 'Da nije bilo njega, zabili bismo koliko hoćemo'

SP 2026 Hrvatska u prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu izgubila od Engleske
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/15
VL
Autor
Stjepan Meleš
18.06.2026.
u 01:14

Početkom nastavka, već u 47. minuti za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4-2

Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici 1. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu je u Dallasu pred 70389 gledatelja izgubila od Engleske sa 2-4 (2-2).

Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2-2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela.

Početkom nastavka, već u 47. minuti za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4-2.

- Kaotična, očaravajuća i na trenutke pogubna. Utakmice otvaranja Svjetskog prvenstva trebale bi biti oprezne, mirne i bez puno rizika. Ovo je bilo potpuno suprotno. Često je izgledalo kao košarkaška utakmica, a Tuchel će mrziti činjenicu da je Engleska bila toliko otvorena. Ipak, može samo pljeskati njihovoj napadačkoj moći, posebno Maduekeu i Bellinghamu - napisao je Sky Sports o utakmici. 

- Tri Lava sada su gotovo sigurno osigurala prvo mjesto u skupini. Možemo samo biti zahvalni što imamo Kanea koji je vjerojatno najveći igrač u povijesti ove zemlje, iako mu izvođenje jedanaesteraca u posljednje vrijeme nije jača strana. Engleska ima sreću što Hrvatska više nije momčad kakva je nekad bila - zaključuje The Sun.

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Ključne riječi
Engleska hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026.

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