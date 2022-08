Modrić dobio fantastičnu ocjenu, Marca slavi kralja Luku: On je legenda bez kraja

Unatoč tome što će uskoro napuniti 37 godina, naš kapetan Luka Modrić proživljava drugu nogometnu mladost i rastura na terenima španjolske La Lige u dresu Reala.

U uvjerljivom slavlju nad Celtom Vigo od 4:1, ponajbolji svjetski veznjak ugradio je sjajan pogodak i asistenciju, poznata SofaScore mu je dodijelila fantastičnu ocjenu od čak 8.6. Time je ponio epitet igrača utakmice, tijekom 77. minute ga je zamijenio Dani Ceballos.

Poznata španjolska Marca je donijela naslov: 'Modrić, beskrajna legenda' uz komentar da su navijači bezbolno zaboravili odlazak Casemira kada imaju Luku.

- Luka uskoro navršava 37 godina, ali njegova kvaliteta i fizička moć ne pokazuju znakove umora. Prije tri mjeseca produljio je s Realom ugovor do 2023., ali usprkos tome što je tek kolovoz, bilo bi ludo ako mu ne produlje ugovor za još godinu dana, do ljeta 2024. On je legenda bez kraja! - oduševljeno su ustvrdili Španjolci.

>> Pogledajte: Nevjerojatni Luka Modrić srušio rekord Christiana Ronalda