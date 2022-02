Mladostašice dočekale utakmicu desetljeća, može li “pasti” Stuttgart

Odbojkašice Mladosti danas u Domu odbojke igraju prvi susret polufinala Kupa CEV protiv Stuttgarta, To je jedna od najjačih utakmica desetljeća za odbojkašice Mladosti. Gošće su ekipa, kako kaže studiozni trener mladostašica Leonard Barić, jedan veliki konglomerat stranih igračica u kojem je zapravo tek jedna prava, ozbiljna domaća igračica, Berger. Za tu se utakmicu na Savi već spremaju danima, još otakako su u četvrtfinalu, na kraju zlatnim setom, bile bolje od poljske mega-ekipe iz Lodza. No, nisu mladostašice te sreće da kao Nijemice mogu neke domaće susrete odgoditi, kako bi se totalno posvetile polufinalu, već su Zagrepčanke igrale u proteklih nekoliko dana dva jaka, značajna susreta.

Za jedan set ispale

I oba dobile. U petak u MEVZA ligi u Domu odbojke s 3:1 su pobijedile Mariborčanke, a u nedjelju također u svojojoj dvorani, s 3:0 Kaštelanke. Podatak koji sjajno zvuči, i koji je zasigurno natjerao na dodatni oprez Njemice.

- Nikad mi nije teže pala neka pobjeda, kao naša protiv Maribora. Taj jedan set koji smo izgubili, treći, nažalost nas je koštao na kraju neodlaska na Final Four, ostali smo baš za taj jedan set kraći, a to je pak bilo našim suparnicama dovoljno za završni turnir. Srećom, protiv uvijek jakih Kaštela smo odmah vratili samopouzdanje - rekao je Barić.

Protiv Kaštela je Barić koristio kompletan igrački kadar, izuzev iskusne srednje blokerice Martine Šamadan koja je jedina dobila odmor pred Stuttgart.

Uvijek postoji nada

- Radio sam ono što pokušavam i cijele sezone, razigrati cijelu ekipu, tako da u svakom trenutku može bilo tko od njih uskočiti na teren, bez bojazni da dugo do tada nije igrala ili da nije u formi«, objašnjava Leonard, koji zato nije čak niti u ponedjeljak prije podne dao djevojkama slobodno jutro bez treninga, što je inače običaj nakon utakmice večer prije - istaknuo je trener Mladosti, te dodao:.

- Jednostavno, morali smo doraditi neke stvari koje su nam krucijalne u igri, pa je zato trening bio na rasporedu. Znamo tko nam dolazi u goste, trenutno apsolutno najbolja ekipa u Njemačkoj, prvoplasirana u Bundesligi, koja je ove sezone do sada izgubila samo devet setova. To je ekipa koja nikako ne oskudijeva u iskustvu. Ali, mi se nadamo da im možemo i te kako ravnopravno parirati, tako i priželjkujemo i pozivamo našu publiku da nam se pridruži na tribinama u što većem broju, jer nam je njihova podrška i pomoć i te kako potrebna. Nadamo se da će svojim dolaskom nagraditi našu ekipu koja je pored mladosti, i pored neiskustva koje imamo, uspjela nadoknaditi sve ostale nedostatke i doći tako daleko u drugom po važnosti europskom kupu, do polufinala. Spremamo se za ovu utakmicu kao i za sve ostale, nadajući se da ćemo još jednom biti zadovoljni krajnjim rezultatom - istkanuo je Barić.

I za kraj, riječi kapetanice, reprezentativke Klare Perić, organizatorice igre:

- U ime mojih suigračica pozivam publiku da dođe u što većem broju u Dom odbojke i da nas podrži u prvoj polufinalnoj utakmici CEV Kupa protiv njemačkog Stuttgarta.