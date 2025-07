Mladi vatreni zaludio Englesku, već ga uspoređuju s Gvardiolom, navijači su oduševljeni njime

Početak nove ere pod vodstvom danskog trenera Thomasa Franka u Tottenhamu nije mogao proći bolje, a za to je najzaslužniji jedan Hrvat. Londonski klub slavio je s 2:0 protiv trećeligaša Readinga u prvoj predsezonskoj utakmici, a čovjek odluke bio je Luka Vušković. Mladi stoper, koji se klubu priključio ovog mjeseca nakon što je transfer iz Hajduka dogovoren još 2023. godine, ušao je u igru na poluvremenu i odmah preokrenuo tijek susreta. Nakon prvog dijela bez golova, Vuškoviću su trebale samo četiri minute da ostavi trag. Nakon kornera koji je izveo drugi debitant, Mohammed Kudus, 18-godišnji Hrvat je na rubu kaznenog prostora nadskočio svoje čuvare i glavom prebacio loptu do Willa Lanksheara, koji ju je iz blizine pospremio u mrežu za vodstvo Tottenhama.

No, Vuškovićeva rapsodija tu nije stala. Samo četiri minute kasnije, ponovno je bio u središtu pozornosti, ali ovaj put u ulozi egzekutora. Akcija je opet krenula od Kudusa, koji je pronašao Vuškovića u naletu prema suparničkom golu. Hrvatski branič pokazao je nevjerojatnu mirnoću i tehniku, primirio loptu i preciznim, oštrim udarcem lijevom nogom pogodio suprotni donji kut za 2:0. Taj potez, opisan kao "kultivirana završnica" u engleskim medijima, demonstrirao je napadačke sposobnosti koje nisu tipične za stopera i potvrdio zašto ga se smatra "vrhunskim talentom". Njegov nastup bio je potpun, dominantan i ostavio je bez daha sve prisutne na stadionu Select Car Leasing.

Iako je briljirao u napadu, Vušković nije zaboravio svoje primarne zadatke. Ubrzo nakon postignutog gola, pokazao je i obrambenu klasu. Pri rezultatu 2:0, kada je Reading tražio priliku za povratak u utakmicu, Vušković se istaknuo ključnim blokom kojim je spriječio siguran pogodak Andrea Garcije. Taj potez zaokružio je njegovu izvedbu i pokazao da se radi o kompletnom igraču koji podjednako doprinosi na obje strane terena. Gol, asistencija i čista mreža u samo 45 minuta igre predstavljaju debi iz snova i, kako navode britanski mediji, "sjajan način za početak karijere" u novom klubu.

