Mladi Turci upisali novu pobjedu, vode u skupini ispred Hrvatske

Turska nogometna reprezentacija do 21 godine upisala je novu pobjedu u skupini H kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo u kojoj nastupa i Hrvatska U21.

Turska U21 je ovog utorka u gostima svladala vršnjake iz Litve s 2-1. Mladi Turci su odigrali petu utakmicu nakon koje imaju tri pobjede i dva remija. Skupili su 11 bodova, odnosno, četiri više od Hrvatske U21 koja ima dvije utakmice manje. Litva U21 ima četiri poraza i samo jedan neodlučeni rezultat.

Već u drugoj minuti mladi Turci su poveli golom Habesoglua. Sve do 75. minute rezultat se nije mijenjao, a tada je Sluta bio strijelac za domaćina i 1-1. Svega jednu minutu Litva U21 je imala remi u svojim rukama kada je Habesoglu postigao svoj drugi gol na susretu za konačno tursko slavlje od 2-1.

U nastavku utorka, od 20 sati, u Budimpešti će igrati Mađarska U21 - Hrvatska U21.

Kvalifikacije za Europsko prvenstvo, U21:

Skupina H:

Litva - Turska 1-2 (Sluta 75 / Habesoglu 2, 76)

Mađarska - Hrvatska (20 sati)

Ljestvica:

1. Turska 5 3 2 0 7-3 11

2. Hrvatska 3 2 1 0 6-1 7

3. Ukrajina 4 1 1 2 7-5 4

4. Mađarska 3 0 3 0 5-5 3

5. Litva 5 0 1 4 2-13 1