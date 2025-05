Mladi Karlovčanin je osvojio kultno natjecanje! U konkurenciji od 11 milijuna, on je prvi na svijetu

Mladi Karlovčanin Lovro Budišin u nevjerojatnoj konkurenciji više od 11 milijuna igrača iz cijelog svijeta osvojio je prvo mjesto u Fantasy Premier League natjecanju za ovu sezonu, i to s 23 boda više od drugoplasiranog. Postao je tako i prvi Hrvat kojem je to uspjelo.

Haalanda imao samo jedno kolo

– Još ne mogu vjerovati. Uspio sam. Još nisam potpuno svjestan što sam postigao, emocije su me preplavile i nemam riječi kojima bih opisao ovaj uspjeh. Uoči zadnjeg kola imao sam prednost od 40 bodova. No to nije značilo da sam sigurno prvi jer puno igrača nije iskoristilo opciju "trostruki kapetan". Trebao sam biti mudar i dobro posložiti momčad u tom zadnjem kolu. Za kapetana nisam dvojio. Kao i većinu ove sezone, to je bio Salah, sjajni Egipćanin u dresu Liverpoola. Čitao sam da Crystal Palace dolazi s rezervnom momčadi pa sam mislio kako će Salah dati nekoliko pogodaka, pogotovo jer je jurio golove za Zlatnu loptu. Na kraju se ispostavilo da je zabio jedan ali vrijedan. Donio mi je 20 bodova. Ključni su se pokazali i bodovi Jarroda Bowena. Napravio sam samo jednu zamjenu. Umjesto De Bruynea ubacio sam u momčad Isaka. Ta promjena nije mi donijela baš ništa jer je Isak ostao bez pogotka. Srećom, ostao sam prvi – kaže Lovro.

Ključna je bila završnica sezone u kojoj ste dobro birali igrače?

– Donio sam nekoliko stvarno dobrih odluka, poput zadržavanja Fodena, koji je donio 42 boda između 20 i 22. kola. Također sam napravio nekoliko dobro procijenjenih 50-50 izbora, poput odabira Kiwiora u 33. kolu, iako je Saliba bio skuplji i većina ga je smatrala boljom opcijom – ali vjerovao sam u svoju intuiciju – rekao je i otkrio:

– Fantasy igram već nekoliko godina, s tim da sam imao dulji prekid. Ne igram ništa ozbiljno, no, eto, dogodilo se da sam ove godine prvi. Na početku treba dobro posložiti momčad i imati puno, puno sreće. Primjerice, dugo sam razmišljao o tome hoću li u početnu momčad staviti Erlinga Haalanda. Na kraju sam se odlučio da će mi ključni igrač biti Salah jer je Haaland koštao puno novca. Iako je Haaland na početku radio velike brojke, poslije su te brojke padale, a trenutačno ga nema na terenima, i to već dulje vrijeme, zbog ozljeda. Priznajem, imao sam ga jedno kolo u svojoj momčadi, ali samo jedno kolo – istaknuo je.

Nagrade su sjajne – put za dvoje u Veliku Britaniju na sedam dana i VIP smještaj na dvije utakmice Premier lige po izboru u sezoni 2025./2026; ulaznice za najpoznatije turističke atrakcije u Velikoj Britaniji; ručni sat Hublot, majica Premier lige, igra EA SPORTS FC, laptop ili smartphone, slušalice, personalizirani suveniri Premier lige (ruksak, majica, šalica, termo bočica, loptica...)

– Od svih nagrada, naravno, najviše se radujem putu u Englesku i gledanju dviju utakmica. Još ne znam kada ću tu nagradu iskoristiti. Bilo bi najbolje ići na Boxing Day, on je u Engleskoj danas najpoznatiji po nogometu. U engleskoj Premier ligi taj dan je po mnogima i najvažniji dan sezone za ljubitelje prvog razreda engleskog klupskog nogometa. Ali u to vrijeme tamo će biti zima, hladno, kišovito, pa ću vjerojatno izabrati drugi dio sezone za odlazak u Englesku, kada će biti ljepše vrijeme – ističe Lovro.

Jeste li već razmislili o tome koje biste utakmice izabrali, odnosno imate li omiljeni klub?

– Omiljeni klub nemam, i to je dobro. Jer, da sam navijač nekoga kluba, vjerojatno bih u igrici forsirao igrače toga kluba, a to sigurno ne bi dobro završilo. Imam dosta vremena do odluke – kaže Karlovčanin.

Kako ste proslavili prvo mjesto?

– Tako da sam tu večer kada su završile utakmice morao raditi jedan projekt za fakultet. Tu nedjelju pratio sam završnicu HNL-a na televizoru, a te utakmice engleske lige na tabletu i mobitelu.

Možda ću još igrati

Šteta što nema novčane nagrade...

– Šteta, ali možda će biti nekakav novac. Naime, na nagovor jednog youtubera, igrao sam u njegovoj ligi, a on je na početku sezone rekao da će biti izdašna novčana nagrada za onoga tko osvoji prvo mjesto. Možda je njemu taj novac nešto sitno, no meni će sigurno puno značiti – rekao je Lovro.

Rekli ste da vam je ovo posljednja sezona u Fantasyju?

– Ne znam. Sad već razmišljam da nije. Lijepo je otići kada si na vrhu. Opet, objektivno teško da ću ponoviti ovakav uspjeh. To je gotovo nemoguće. Vjerojatno ću opet igrati jer će mi biti dosadno bez Fantasyja – zaključio je Budišin.