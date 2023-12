Mlada reprezentativka (23) na Badnjak poginula u prometnoj nesreći. Za tragediju su optužili državu

Melika Mohammadi, mlada 23-godišnja nogometna reprezentativka Irana, poginula je u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na sjeveroistoku zemlje blizu grada Bam. Kako se navodi, vozila je automobil i osim nje u vozilu su se nalazile suigračice iz ekipe Bam Katon, Zahra Khajavi i Benhaz Taherkhani.

Srećom, njih dve su prošle samo sa lakšim ozljedama te su odmah hospitalizirane. Melika je za reprezentaciju Irana odigrala pet utakmica, a od preminule nogometašice koja je igrala na mjestu veznog igrača, na stadionu Fajr oprostile su se suigračice i treneri koji rade u tom klubu.

Za smrt se na društvenim mrežama optužuje državu i njezin režim, upravljala je automobilom Tiba koji je proizveden u Iranu, ali mnogi smatraju kako je proizveden samo kako bi se zaradio novac, dok je sigurnost vožnje na vrlo niskoj razini.

A female Iranian soccer player, 23-year-old #MelikaMohammadi, tragically died in a Tiba car crash on December 24, 2023. The Tiba, a junk made by Iran's regime, shows they care more about profit than people's safety.#ملیکا_محمدی pic.twitter.com/7CYPIqszEp