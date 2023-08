Predsjednik Rijeke: 'Ovo što su napravili i Dinamo i trener Jakirović sportska je sramota'

Rijeka je uoči prve utakmice play-off faze Konferencijske lige protiv Lillea ostala bez trenera Sergeja Jakirovića . Dok je klub s obale Jadrana posvećen utakmici protiv gotovo deset puta vrednije francuske momčadi, u Dinamu se nakon poraza od AEK-a u trećem pretkolu Lige prvaka dogodila smjena Igora Bišćana.

Odjednom je novi trener zagrebačkih "plavih" postao Sergej Jakirović, a Rijeka je neposredno prije velike, važne i teške utakmice ostala bez svog stratega. Dakako, ovakav razvoj događaja nije dobro odjeknuo, niti u klubu, niti među navijačima. Predsjednik Damir Mišković komentirao je događaje za 24 sata .

"Ne mogu još doći k sebi! Ovo što su napravili i Dinamo i trener Jakirović sportska je sramota. Tako se ne ponašaju ljudi iz sporta, ljudi koji drže do klubova. Ogorčen sam i na Jakirovića i na Dinamo", kazao je predsjednik Rijeke pa opisao kako se sve odvilo:

"U 15.15 sati, nakon što su već svi portali objavili da je Jakirović novi trener Dinama. Tada me je on nazvao, a Dinamo me uopće nije nazvao. Znate, Jakirović ima važeći ugovor s Rijekom, još ga nismo raskinuli. Naravno da postoji klauzula po kojoj Jakirović može raskinuti ugovor, to uopće nije sporno, ali način na koji je sve to napravljeno ostavlja me u nevjerici."

