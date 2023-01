Mišković ne staje: Rijeka dovela afričkog veznjaka koji ih je ljetos izbacio iz Europe

Nastavlja se niz ulaznih transfera u svlačionicu na Rujevici. Naime, novi igrač Rijeke je 25-godišnji Emmanuel Banda, javlja SN. Zambijski veznjak sedmo je pojačanje kluba prije nastavka sezone nakon što je momčad jesenski dio odradila ispod očekivanja, s obzirom na to da su Božić i Novu godinu dočekali kao osma momčad tablice.

Upravo je tamnoputi nogometaš sudjelovao u posljednjem izbacivanju Riječana iz Europe. Naime, kao igrač Djurgårdensa zabio im je ljetos te pomogao svojoj ekipi da ih isprati iz Konferencijske lige. Iako njegov pogodak nije bio presudan - Šveđani su sveukupno pobijedili s 4:1.

Foto: JASPER JACOBS Djurgardens' Emmanuel Banda celebrates after scoring during a soccer match between Swedish Djurgardens IF and Belgian KAA Gent, Thursday 13 October 2022 in Stockholm, Sweden , on day four of the UEFA Europa Conference League group stage. BELGA PHOTO JASPER JACOBS Photo: JASPER JACOBS/BELGA

Sveukupno je tijekom tri sezone za Djurgårdens odigroa 75 službenih utakmica i zabio 12 pogodaka, uz sedam asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi 750 tisuća eura, a Damir Mišković u pauzi prije nastavka sezone ne dvoji previše. Uz trenera Sergeja Jakirovića, redom su u kratkom razdoblju stigli Emir Dilaver, Deni Jurić, Niko Jaković, Antonio Marin, Bruno Bogojević, Bruno Goda i sada spomenuti Banda.

Rijeka u proljetni dio ulazi zahtjevnim susretom protiv Osijeka na gostujućem terenu. Utakmica je na rasporedu 21. siječnja s početkom u 15 sati.