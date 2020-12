Milka Babović se sačuvala od čira na želucu, ali je koronavirus bio koban

Napustila nas je Milka Babović. Bivša atletičarka i legendarna televizijska novinarka preminula je u Zagrebu u 93. godini od posljedica zaraze koronavirusom. Zbog toga je prije dva mjeseca bila primljena u KB Dubrava, činilo se da je bolest preležala i da joj je bilo bolje, ali opasni virus ostavio je traga na njezinu tijelu...

Bila u braku sa Žarkom Susićem

Milka je još za života postala ikona sportskog novinarstva na tadašnjoj TV Zagreb, nezaboravni su njezini prijenosi, posebno umjetničkog klizanja u kojima nije zaboravila ni na boju haljinica i neizostavne šljokice.

– Ostala sam u šoku kad sam čula tu tužnu vijest. Gospođa Milka je od početka pratila moju klizačku karijeru. Nikada prije i nikada kasnije nije umjetničko klizanje prenošeno onako kako je to ona činila. Što reći o Milki? Bila je legenda. Ovo je čudna godina. U srpnju mi je umrla mama koja je bila jako dobra s gospođom Babović. Njih dvije su se često družile, ja sam ipak bila dijete. U klizanje je dala cijelu sebe, popularizirala je taj sport do granica do kojih se to moglo. Kad sam osvojila srebrnu medalju na EP-u 1981. rekla mi je: “Sanda, ti si više od klizačice”. Nakon klizanja 2013. smo se susrele i u TV showu “Ples sa zvijezdama”. Milka je bila jedinstvena i neponovljiva – kazala je Sanda Dubravčić, bivša klizačica, danas uspješna liječnica.

Bila je i mentorica mnogim bivšim i sadašnjim sportskim komentatorima HRT-a. Jedan od njih je i Jura Ozmec, predsjednik Hrvatskog zbora sportskih novinara, koji kaže:

– Zanimljivo je da je u svijetu sporta i sportskoga novinarstva jednostavno dovoljno reći “Milka” pa da baš svi znaju o kome se radi. I sad, posljednjih dana njezina života, shvatio sam da je to i puno šire, da ljudi doista znaju i cijene Milku, novinarku, atletičarku, pedagošku djelatnicu, članicu plesačkog žirija, medicinsku miljenicu. Prije samo dva dana sam joj u dom nosio radio da može slušati vijesti i glazbu, ali nije se moglo do nje. Falit će mi. Osoba je s kojom sam prošao put od nedodirljive ikone i dijeljenja istoga stola do suradnje u dnevnicima HRT-a, u velikim projektima, od kolege do njezina urednika, čovjeka koji je s njom razgovarao o svemu, najviše o tome koliko je još tekstova započela, a nije završila.

Pričalo se da su u njezino vrijeme znali letjeti i pisaći strojevi, ali nama je jednom rekla “da je to bilo zbog parade”. A pokrenula je i čuvenu kasicu za sve oni koji su psovali ili kasnili na posao.

– Ne možete vjerovati kako se kasica brzo napunila – prisjetila se.

Milka je rođena 27. listopada 1928. u Skoplju i imala je doista zanimljivu biografiju. Školovala se u vihoru rata u Sarajevu i Rumi, maturirala u Beogradu. U Zagrebu je živjela od 1948., diplomirala je na Višoj pedagoškoj školi sport i tjelesni odgoj (1963.). Kao članica Mladosti, bila je atletska reprezentativka Jugoslavije, dvaput svjetska studentska prvakinja u trčanju na 80 metara s preponama. Na EP-u u Bernu 1954. bila je peta na 80 metara s preponama... Od 1957. radila je na RTV-u Zagreb, prva je sportska reporterka u Hrvatskoj, osnivačica sportske redakcije televizije i njezina prva urednica.

To su uglavnom poznati podaci, trenutak je da iz njezine bogate biografije otkrijemo i nekoliko manje poznatih. Bila je u braku s također legendarnim sportskim novinarom Žarkom Susićem (umro je 2010.), ali su se kao dvije (pre)jake individue razveli i prije nego što su ušli u pravu starost (nisu imali djece). A još dok je bila mlada djevojka Milka se zaljubila u jednog Bugarina, pobjegla je s njim u Bugarsku, ali se ubrzo razvela i vratila u Zagreb u kojem joj je sudbina namijenila nešto drugo – sportsko novinarstvo i pionirski posao na tadašnjoj Televiziji Zagreb. Nije dobila čir na želucu A jedan od onih koji ju je dobro poznavao bio je i Ćiro Blažević.

– Bila je svjesna da je zvijezda, bila je samozatajna, ali ponekad i drska kad je to trebalo; ekstremno ljubazna i ekstremno oštra. Često smo se sretali na pogrebima, ona to nije propuštala kad su pokojnici bili ljudi iz sporta i sportski novinari. Jednom, prije dvije godine – ne mogu se sjetiti tko je umro – pitala me hoćemo li se držati za ruke dok smo ovako u koloni. I držali smo se za ruke. Jako mi je žao Milke, iako je ona doživjela relativno duboku starost pa se to moralo dogoditi. Sjetili smo se još jedne njezine pošalice, znala je reći: – Možda i nisam prava novinarka. Evo, prešla sam 90. a još nemam čir na želucu.

I, eto, otišla je Milka bez čira na želucu. Od toga se sačuvala, ali ne i od koronavirusa koji je 2020. poharao svijet...