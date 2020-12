Iz Njemačke doselili u Hrvatsku, evo što kažu o našem mentalitetu i ritualu ispijanja kave

Ako pitate Dariusa (23) i Dawouda Jalinousa (21), Koprivnica nije tako daleko od Irana. Ovaj bratski tandem, koji trenutačno nogomet igra u Rudešu, s Koprivnicom veže Tomislav Stipić, trener Slavena Belupa. On im je, naime, svojedobno bio trener u omladinskoj školi u Ingolstadtu. U Njemačkoj je počela njihova nogometna priča, a već gotovo pola godine Darius i Dawoud su u klubu sa zagrebačkog zapada.

- Lijepo nam je u Zagrebu i Hrvatskoj. Sviđa mi se mentalitet i hrvatska kultura života. Rudeš je ambiciozna sredina i Mario Carević radi dobar posao. Odlično nas motivira, a naša forma dovoljno govori - počeo je Darius koji igra na poziciji veznog igrača.

Dawoud, lijevi bočni, imao je nešto drugačiji put. Igrao je i u Augsburgu, jedan dio omladinske škole prošao u Salzburgu, a onda preko slovenskog drugoligaša Brda, došao u Rudeš.

- Ma bio sam jedno vrijeme i u Osijeku. Tamo nisam imao dobra iskustva jer sam imao problema s registracijom. Ubilježio sam jedan nastup. Nije bilo dobro, pa sam otišao u Sloveniju. Tamo sam želio vratiti samopouzdanje. Logičan put je bio da s bratom dođem u Rudeš - ističe Dawoud.

Darius smatra da će im Druga HNL biti dovoljan podražaj za igrački razvoj.

- Druga liga napreduje. Ima dosta dobrih igrača u klubovima kao što su Hajduk, Osijek, Dinamo... Ima puno igrača koji su, poput nas, gladni uspjeha.. Druga hrvatska liga brža je od slovenske, bolja u taktičkom i tehničkom smislu. Čini mi se da je tu dobro ozračje za naš igrački razvoj i stjecanje samopouzdanja. Želimo se razvijati i napredovati što je više moguće. Trenutačno smo na sedmom mjestu, no nadamo se borbi za naslov - optimističan je Darius.

- Najvažnije je da igramo što više utakmica. Rudeš ima jako dobru momčad koja može puno više od trenutačne pozicije. A nekakav sljedeći cilj bio bi nam igranje u Prvoj hrvatskoj ligi - ističe Dawoud.

Braća Jalinuous, naravno, prate i Prvu HNL. A za koga navijaju, Dinamo, Hajduk, Osijek, Rijeku...?

- Iskreno, niti za jedna od navedenih klubova. Navijamo za Slaven Belupo jer smo prijateljski vezani za njihova trenera Tomislava Stipića. A on je i jedan od razloga zbog kojih smo došli u Hrvatskoj. O Stipiću imamo jako dobro mišljenje. On je odličan trener, jako je talentiran i želimo mu da uspije u Koprivnici - kaže Darius.

Čemu se Jalinousovi nadaju u hrvatskom nogometu?

- Vjerujemo da se možemo nametnuti. Hrvatska liga je dosta praćena, a mi smo dovoljno gladni uspjeha i želimo se nametnuti što prije - kaže Dawoud.

Iranci podrijetlom, odrastali su u njemačkom duhu... Koliko je bilo teško prilagoditi se na hrvatske standarde?

- Volimo slobodu kojoj teže Hrvati. Sviđaju nam se ovi rituali ispijanja kava, Hrvati su opušteni i to je velika prednost. Ne želim kazati da je njemački strogi mentalitet loša stvar, naprotiv. Možda bi spoj hrvatskog i njemačkog mentaliteta bio idealan - ističe Darius.

A u nogometnom smislu, što više preferiraju?

- To je njemačka filozofija igre koja se zasniva na zajedništvu i poštivanju taktike. To je najvažnije u nogometu. Naravno, ne možete zanijekati talent na koji se oslanjaju Hrvati. Pa imate igrače kao što su Luka Modrić ili Ivan Rakitić, to je svjetski vrh. Tomislav Stipić puno nam je pričao o Hrvatskoj. Mi živimo u Bavarskoj, tu Ivica Olić ima status legende, tako da su naše veze s Hrvatskom jako duge. Uostalom, znamo i onu teoriju o iranskom podrijetlu Hrvata - kaže Darius.

Kakve su veze s domovinom njihovih roditelja?

- U Iranu imamo veliku obitelj, no tamo nismo bili zbog niza okolnosti. No, povezani smo u emotivnom smislu. U Iranu postoje internetske platforme koje prate i nas. Oni nas promoviraju, jer se nadaju da bismo mogli zaigrati za njihovu reprezentaciju. Jedna takva internetska stranica ima preko 100 tisuća fanova - kaže Dawoud.

Koliko su zapravo daleko od igranja za Iran?

- Za nas nikada nije bilo dvojbe želimo li igrati za Iran. Uostalom, bilo bi to ispunjenje svih snova našeg oca. Reprezentaciju u Iranu jako emotivno prate, nešto slično kao što Hrvati prate svoju nacionalnu vrstu - zaključio je Dawoud.

