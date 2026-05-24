TALIJANI SVE OTKRILI

Sad je jasno: Evo što se mora dogoditi kako bi Luka Modrić ostao u Milanu

Serie A - Genoa v AC Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
24.05.2026.
u 13:03

Hrvatski maestro Luka Modrić spreman je ostati u Milanu i za iduću sezonu, no njegova odluka ovisi o ispunjenju dvaju presudnih uvjeta. Ugovor mu istječe 30. lipnja, ali sadrži opciju produljenja do 2027. godine

Prvi i temeljni uvjet za Modrićev ostanak jest plasman u Ligu prvaka. Luka Modrić želi igrati na najvišoj razini, a elitno natjecanje mu je prioritet. Milan je uoči zadnjeg kola Serie A na trećem mjestu, s izglednim šansama da ostvari cilj. Za kapetana Hrvatske, koji u dresu Milana još nije zaigrao u Ligi prvaka, to je ključni motiv za nastavak karijere na San Siru.

Drugi, nimalo manje važan uvjet, tiče se trenera Massimiliana Allegrija. Modrićev ostanak izravno je vezan uz njegovu sudbinu. Tijekom sezone razvili su čvrst odnos temeljen na dubokom poštovanju. Talijanski mediji navode kako je Allegri impresioniran Modrićevim profesionalizmom i spremnošću da se prilagodi defenzivnijoj ulozi. Njihova je sinergija presudna.

Veza između igrača i trenera toliko je jaka da se spominje i pakt prema kojem bi Modrić nakon igračke karijere postao dio Allegrijevog stožera. To dovoljno govori o povjerenju. Stoga su ta dva uvjeta neraskidivo povezana: osigura li Milan Ligu prvaka, rastu izgledi za Allegrijev ostanak, čime se ispunjavaju obje Modrićeve želje. U prvoj sezoni dokazao se kao ključan igrač s 36 nastupa, dva gola i tri asistencije.

Uprava Milana svjesna je situacije i spremna je učiniti sve da zadrži legendarnog veznjaka. Prema informacijama talijanskih novinara, klub je uvjeren u pozitivan ishod i nudi mu povišicu. Njegova sadašnja plaća od 3,5 milijuna eura neto narasla bi na 4,5 milijuna eura, što je jasan pokazatelj koliko ga cijene. Iako su postojale glasine o povratku u Madrid, Modrić ih je demantirao istaknuvši da je sretan u Milanu. Lopta je sada na upravi kluba.

Serie A AC Milan Luka Modrić

BF
Brkoni_F4
13:15 24.05.2026.

Mora platiti porez!?

Avatar Pametanumoruludih
Pametanumoruludih
14:34 24.05.2026.

Zasto je Milan ispred Rome na tablici a ima jako slabiju gol razliku?

