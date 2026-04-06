HRVATSKI DRAGULJ

Vuškovićeva dominacija nema granica: Jedini je branič u Europi kojemu je ovo uspjelo

Bundesliga - St. Pauli v Hamburger SV
MARYAM MAJD/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
06.04.2026.
u 11:50

Uspio je to sve u samo 25 prvenstvenih nastupa za HSV, a osim obrambenom kvalitetom mnoge je iznenadio svojom efikasnošću u napadu. Zabio je ove sezone i pet prvenstvenih pogodaka po čemu je također najbolji stoper Europe

19-godišnji Luka Vušković ove je sezone pokazao kako nije samo budućnost hrvatskog nogometa, već je u maldoj dobi postao jedan od najboljih braniča Europe. Gotovo pa je nevjerojatno koliko se dobro prilagodio na njemački nogomet te je ove sezone na posudbi u HSV-u jedan od najdominatnijih braniča u ligama petice.

Filipe Sousa, skaut stranice Rising stars XI koja prati najpotentnije mlade igrače u Europi sada je iznio novu statistiku koja pokazuje kvalitetu mladog hrvatskog reprezentativca. Luka Vušković je jedini igrač u ligama petice ove sezone koji je otklonio više od 100 opasnsoti pred vlastitim golom, oduzeo protivnicima loptu više od 100 puta i pobijedio u više od 100 duela i na tlu i u zraku.

Uspio je to sve u samo 25 prvenstvenih nastupa za HSV, a osim obrambenom kvalitetom mnoge je iznenadio svojom efikasnošću u napadu. Zabio je ove sezone i pet prvenstvenih pogodaka po čemu je također najbolji stoper Europe. Zbog impresivne igre, sve su glasnije priče o njegovom transferu odmah po povratku u engleski Tottenham.

Transfermarkt ga procjenjuje na 60 milijuna eura, a zainteresirani su Bayern i Barcelona. Zasigurno će biti i rlo važan kotačić hrvatske reprezentacije na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi.
