Miličić, nakon što je pobijedio svoju Hrvatsku: Sretan sam što se igralo u punoj dvorani

Pred 4500 gledatelja, u nazočnosti velikog košarkaškog fana premijera Andreja Plenkovića, Hrvatska je izgubila od Poljske 79:87 i tako izgubila priliku da se probije u kvalifikacije za Eurobasket bez dodatnih predkvalifikacija. Premda su preostale još po dvije utakmice, Poljaci su predobri da bi gubili od Švicarske i Austrije pa će biti prvi zahvaljujući boljoj međusobnoj koš-razlici.

Tako je Igor Miličić, Hrvat na klupi poljske reprezentacije, pobijedio Acu Petrovića, sportskog direktora HKS-a (i privremenog izbornika), koji ga je htio za hrvatskog izbornika. No, na koncu konačni ishod ne treba niti čuditi jer riječ je ipak o četvrtoj reprezentaciji Europe koja je u Zagrebu nastupila sa osam igrača s Eurobasketa dok ih je Hrvatska imala samo trojicu tadašnjih epizodista (Perković, Prkačin, Mavra) iz sastava koji je ispao u osmini finala.

I to samopuzdanje se osjetilo i na parketu (Garbacz 21 koš, Zyskowski 21, Balcerowski 16) o čemu je govorio i Miličić:

- Moji igrači igrali su sa samopuzdanjem kojeg su donijeli sa Eurobasketa. Meni je pak srce udaralo jače no obično jer sam prvi put nastupio kao trener u Hrvatskoj u nekoj službenoj utakmici. Štoviše, dan prije ove utakmice bili smo u Muzeju Dražena Petrovića a i sama ova dvorana kod mene je budila sjećanja. Sretan sam što se igralo u punoj dvorani, što se dugo nije dogodilo, i nadam se da će tako biti i ubuduće i da će hrvatska reprezentacija krenuti s mrtve točke.

Petrović je pak govorio o prijelomnim trenucima susreta:

- Imali smo svojih dobrih trenutaka no u nekoliko navrata nismo uspijevali otići na veću razliku. A onda se dogodilo da im, u posljednjoj četvrtini, nismo prekršajima zaustavljali tranziciju a oni su iz tri napada zabili tri trice. I to je prelomilo susret.

Jedan od takvih trenutaka zacijelo je bio i svirani prekršaj za tri bacanja Zyskowskog, na isteku treće četvrtine, za koji očevici koji su sjedili uz rub terena kažu da nije ni bio. No, ukrajinski sudac Zaščuk nije tako mislio i on je zapravo bio taj na čiji posao je hrvatski izbornik imao najviše zamjerki te je pozdravio Davorina Nakića, Hrvata koji je šef sudaca.

- Nemojte me za ovo razvlačiti no moram poslati veliki pozdrav Davorinu Nakiću. Bili smo frustrirani načinom na koji smo bili tretirani. Ako Kapusti sude produžetak ruke kao prekršaj u napadu, a na drugoj strani to ne sviraju, onda smatrate da to nije bilo ravnomjerno.

A s naše strane, za pozdraviti je nastup razigravača Borne Kapuste (8 asistencija), krilnog-centra Roka Prkačina (12 koševa, 6 skokova) te našeg najboljeg strijelca centra Danka Brankovića (17 koševa, 4 blokade). Naš najbolji tricaš bio je Roko Badžim (4 od 7) no on je, po izbornikovoj odluci, sjedio na klupi kada se igrala akcija za "minus tri".

- Da je Perković, iz te specijala mojeg pomoćnika Sesara, pogodio otvorenu tricu izgubili bismo sa tri razlike i ona bi, u nastavku natjecanja, o svemu odlučivala ukupna koš-razlika. Isto tako, da je Daro Drežnjak pogodio dvije otvorene trice. Mi smo dolazili u dobre situacije no šutevi naših dobrih šutera nam nisu ulazili - referirao se Petrović na konačnih 27 posto za tricu (Dario Drežnjak 0-3, Nakić 2-5, Kapusta 2-7, Perković 0-2).

No, zato su fizički moćniji Poljaci bili tricaški raspoloženi. Zabili su ih 14 u čemu su prednjačili Garbacz (5), Pluta (4) i Zyskowski (3).