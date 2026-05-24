Hrvatskog reprezentativca pitali su je li najbolji igrač u Europi, njegov odgovor sve iznenadio

Uoči finala košarkaške Eurolige između madridskog Reala i Olympiacosa u Ateni, središnja figura medijskog zanimanja bio je Mario Hezonja, najbolji igrač u polufinalnoj pobjedi njegova Reala protiv Valencije. A kako je Dubrovčanin bio član one Realove momčadi koja je 2023. osvojila europski naslov upravo protiv aktualnog protukandidata Olympiacosa, 31-godišnji Dubrovčanin bio je idealan sugovornik.

Baš kao i sada kada im nedostaju tri centra (Tavares, Len, Garuba) i te 2023. Real je bio hendikepiran neigranjem nekolicine važnih igrača, što zbog ozljeda a što zbog suspenzija, pa je ipak osvojio naslov. Hezi se s tom konstatacijom složio ali je ipak naglasio da je ovo posve drugačija situacija jer je sada Real bio s tri igrača manje na jednoj poziciji.

- Prije četiri godine smo imali izostanke na različitim pozicijama. Sada je samo na jednoj poziciji, pa izgleda izuzetno nesretno i čudno - kazao je Hezonja za BasketNews pronašavši za svog trenera i određenu olakotnu okolnost.

- Ovaj put trener zna koga želi staviti u igru i to je laka odluka. A takva situacija je povoljna i za igrače. Sada svi imaju tendenciju imati te duge popise igrača, te, po mom mišljenju, glupe i brze rotacije i slično. Mnoge momčadi izgube ritam na ovaj način, a vi se kao suparnik time hranite. Postoji hijerarhija igrača po važnosti.

Osvrnuo se Hezonja i na svoj napredak u odnosu na prethodne nastupe na Final Fouru pri čemu je rekao da je zahvalan što je učio od nekih legendi igre.

- Ovo mi je peti Final Four, mislim. Očito sam imao dva s Xavijem Pascualom u Barceloni. Bio sam tada klinac, puno sam učio od veterana.

Od veterana je učio i po prelasku iz ruskog Unicsa u Real gdje su ga dočekali Rudy Fernandez, Sergio Rodriguez i Sergio Llull, sve odreda velikani španjolske košarke.

- Očito je da je moj dolazak u Madrid, osvajanje jednog Final Foura i igranje na drugom, za moj igrački razvoj bilo od ogromnog značaja. Svaki dan zahvaljujem Bogu što sam ih, kad sam došao, imao u momčadi da mi pokazuju put. Jer, Real ne funkcionira kao bilo koji drugi klub. Postoje određeni detalji i određene stvari koje morate naučiti i slijediti u ovoj momčadi. Iskustvo raste, uloga raste zahvaljujući treneru i osoblju. Volim ovu vrstu odgovornosti i volim vratiti čak i dvostruko više od onoga što sam primio.

Pitali su Marija i to da li se smatra trenutačno najboljim igračem Eurolige na što je o rekao da ne vidi veliku vrijednost u javnim raspravama te vrste nazvavši to "odvratnim".

- U Euroligi ima puno dobrih igrača a očito je da ja igram u momčadi koja je pobjeđivala. Ti u sebi moraš misliti da si najbolji, to mora biti tvoj mentalitet, no ovo je tema koja je izgubila na vrijednosti. Možda dobiva klikove, možda dobiva pažnju, ali izgleda odvratno. Čitajući o tome ne želim biti nepošten prema bilo kojem suigraču, a posebno prema bilo kojem natjecatelju u ovoj ligi. Stvarno, Euroliga raste i ima puno dobrih igrača.