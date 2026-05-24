Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
O NJEMU SE PRIČA

Hrvatskog reprezentativca pitali su je li najbolji igrač u Europi, njegov odgovor sve iznenadio

Euroleague - Semi Final - Valencia Basket v Real Madrid
LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
Autor
Dražen Brajdić
24.05.2026.
u 14:32

Mario Hezonja večeras će predvoditi madridski Real u velikom finalu Eurolige koje će u Ateni igrati protiv Olympiacosa

Uoči finala košarkaške Eurolige između madridskog Reala i Olympiacosa u Ateni, središnja figura medijskog zanimanja bio je Mario Hezonja, najbolji igrač u polufinalnoj pobjedi njegova Reala protiv Valencije. A kako je Dubrovčanin bio član one Realove momčadi koja je 2023. osvojila europski naslov upravo protiv aktualnog protukandidata Olympiacosa, 31-godišnji Dubrovčanin bio je idealan sugovornik.

Baš kao i sada kada im nedostaju tri centra (Tavares, Len, Garuba) i te 2023. Real je bio hendikepiran neigranjem nekolicine važnih igrača, što zbog ozljeda a što zbog suspenzija, pa je ipak osvojio naslov. Hezi se s tom konstatacijom složio ali je ipak naglasio da je ovo posve drugačija situacija jer je sada Real bio s tri igrača manje na jednoj poziciji.

- Prije četiri godine smo imali izostanke na različitim pozicijama. Sada je samo na jednoj poziciji, pa izgleda izuzetno nesretno i čudno - kazao je Hezonja za BasketNews pronašavši za svog trenera i određenu olakotnu okolnost.

- Ovaj put trener zna koga želi staviti u igru i to je laka odluka. A takva situacija je povoljna i za igrače. Sada svi imaju tendenciju imati te duge popise igrača, te, po mom mišljenju, glupe i brze rotacije i slično. Mnoge momčadi izgube ritam na ovaj način, a vi se kao suparnik time hranite. Postoji hijerarhija igrača po važnosti.

Osvrnuo se Hezonja i na svoj napredak u odnosu na prethodne nastupe na Final Fouru pri čemu je rekao da je zahvalan što je učio od nekih legendi igre.

- Ovo mi je peti Final Four, mislim. Očito sam imao dva s Xavijem Pascualom u Barceloni. Bio sam tada klinac, puno sam učio od veterana.

Od veterana je učio i po prelasku iz ruskog Unicsa u Real gdje su ga dočekali Rudy Fernandez, Sergio Rodriguez i Sergio Llull, sve odreda velikani španjolske košarke.

- Očito je da je moj dolazak u Madrid, osvajanje jednog Final Foura i igranje na drugom, za moj igrački razvoj bilo od ogromnog značaja. Svaki dan zahvaljujem Bogu što sam ih, kad sam došao, imao u momčadi da mi pokazuju put. Jer, Real ne funkcionira kao bilo koji drugi klub. Postoje određeni detalji i određene stvari koje morate naučiti i slijediti u ovoj momčadi. Iskustvo raste, uloga raste zahvaljujući treneru i osoblju. Volim ovu vrstu odgovornosti i volim vratiti čak i dvostruko više od onoga što sam primio.

Pitali su Marija i to da li se smatra trenutačno najboljim igračem Eurolige na što je o rekao da ne vidi veliku vrijednost u javnim raspravama te vrste nazvavši to "odvratnim".

- U Euroligi ima puno dobrih igrača a očito je da ja igram u momčadi koja je pobjeđivala. Ti u sebi moraš misliti da si najbolji, to mora biti tvoj mentalitet, no ovo je tema koja je izgubila na vrijednosti. Možda dobiva klikove, možda dobiva pažnju, ali izgleda odvratno. Čitajući o tome ne želim biti nepošten prema bilo kojem suigraču, a posebno prema bilo kojem natjecatelju u ovoj ligi. Stvarno, Euroliga raste i ima puno dobrih igrača.
Ključne riječi
Euroliga Hrvatska Real Madrid Mario Hezonja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!