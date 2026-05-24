Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NBA

New York Knicksi na korak do velikog finala, vode 3:0 u seriji protiv Clevelanda

NBA: Playoffs-New York Knicks at Cleveland Cavaliers
David Richard/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
24.05.2026.
u 08:21

New York Knicksi su samo jednu pobjedu udaljeni od svog prvog nastupa u NBA finalu od 1999. nakon što su u subotu u trećoj utakmici finala Istočne konferencije sa 121-108 svladali Cleveland Cavalierse

Jalen Brunson postigao je 30 poena, a Mikal Bridges 22 za New York koji nije zaostajao ni jednom u utakmici i sada uvjerljivo vodi 3-0 u seriji na četiri pobjede.

Treći nositelji Knicksi pobijedili su  rekordnih 10 uzastopnih utakmica doigravanja - s prosječnom razlikom od 22,5 poena - postavši 10. momčad u povijesti lige s dvoznamenkastim brojem pobjeda u jednoj doigravanju. Pet od prethodnih devet utakmica donijelo je kući prvenstvo. Četvrta utakmica igra se u ponedjeljak u Clevelandu.

Karl-Anthony Towns je zabio 13 koševa uz osam skokova i sedam asistencija, a OG Anunoby je dodao 21 koš za New York. "Osjećamo - i oduvijek smo osjećali - da je nebo granica s ovom momčadi", rekao je Towns nakon utakmice. "Odlično se prilagođavamo kako utakmica odmiče. Uvijek se prilagođavam onome što utakmica zahtijeva od mene."

Kod Clevelanda najbolji je bio Evan Mobley koji je ubacio 24 koša, dok je Donovan Mitchell dodao 23, a James Harden 19. Igrači Cleveleanda su djelovali umorno s obzirom da igraju svaki drugi dan od 29. travnja. Za pobjedu nad Toronto Raptorsima u prvom krugu doigravanja Istočne konferencije odigrali su sedam utakmica kao i protiv Detroit Pistonsa u polufinalu Istoka.

Ključne riječi
Cleveland Cavaliers New York Knicks nba

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!