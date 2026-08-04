Real dvojicu talentiranih igrača prodao u Englesku: Igrat će pod bivšim trenerom

Fulham je s napadačem Gonzalom Garcijom i veznjakom Cesarom Palaciosom, koje je doveo iz Real Madrida, potpisao petogodišnje ugovore, objavio je u ponedjeljak taj klub iz Premier lige.

Palacios (21) i Garcia (22), koji je ponikao u Realovoj akademiji, u Fulhamu će se ponovno raditi s bivšim trenerom Alvarom Arbeloom.

Arbeloa je vodio Realove mlade i rezervne momčadi prije nego što je u siječnju preuzeo prvu momčad, zamijenivši sunarodnjaka Xabija Alonsa. Napustio je Real na kraju sezone i u srpnju prešao u Fulham.

Dinamo nakon velike drame i produžetaka izbacio Thun, plavi s igračem više nadoknadili 0:2 Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Garcia je postigao 13 pogodaka u 51 nastupu za Real u svim natjecanjima te je 2024. godine osvojio Ligu prvaka i La Ligu. Iznos odštete nije objavljen, no britanski mediji pišu da je Fulham za tog napadača platio oko 34 milijuna funti (45 milijuna dolara).

Palacios je također potpisao ugovor koji traje do lipnja 2031., uz opciju da Fulham produlji suradnju za još jednu godinu.

Taj je vezni igrač upisao sedam nastupa za prvu momčad Reala; debitirao je u Kupu kralja protiv Albacetea, a nastupio je i u Ligi prvaka.

Financijski detalji transfera nisu objavljeni, no mediji procjenjuju vrijednost posla na oko 8,5 milijuna funti.

Fulham sezonu u Premier ligi otvara domaćom utakmicom protiv Chelseaja 24. kolovoza.