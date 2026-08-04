Hrvatski reprezentativac pred transferom karijere? Velika je želja novog trenera kultnog kluba

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Sučić mogao bi ovog ljeta promijeniti klub. Iako još nije službeno objavljeno, Matthias Jaissle trebao bi uskoro postati trener engleskog prvoligaša Newcastlea. On je već vodio hrvatskog veznjaka u Red Bull Salzburgu i Lieferingu, filijalu austrijskog velikana, i navodno želi ponovno surađivati s njim.

Eddie Howe iznenada je napustio klub zbog nezadovoljstva njihovim potezima na tržištu. Novom treneru zato će klub vjerojatno ispuniti želje kad su u pitanju prinove, a jedna od njih je i Sučić. Pitanje je bi li ga Real Sociedad bio spreman prodati s obzirom na to da ga Pellegrino Matarazzo vidi kao ključnog igrača i želi da igra u gotovo svakoj utakmici.

Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sučić je imao turbulentan početak prošle sezone. Igrao je vrlo malo i zbog toga izgubio mjesto u reprezentaciji, ali se sve promijenilo dolaskom Matarazza. Na kraju je odigrao 28 utakmica, zabio četiri pogotka i dodao tri asistencije te sudjelovao u osvajanju Kupa kralja. Klub želi da nastavi napredovati s ostatkom momčadi, ali Jaissle i Svrake bi taj plan mogli pokvariti.

Vatreni je u San Sebastian stigao prije dvije godine iz Salzburga za deset milijuna eura. Identinčnu vrijednost po Transfermarktu ima i danas. Za hrvatsku reprezentaciju odigrao je 22 utakmica i zabio jedan pogodak.