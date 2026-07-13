Slaven Bilić imao je sjajne odnose s vatrenima, vrlo je školovan, a često ga zovu engleski mediji

Slaven Bilić danas je i službeno potvrđen kao hrvatski izbornik. 57-godišnji nogometni stručnjak tako će dobiti drugi mandat na klupi Hrvatske, a naslijedit će Zlatka Dalića koji je u osam godina ostvario nevjerojatne uspjehe s vatrenima.

Bilić je imao krasnu igračku karijeru, od Hajduka, preko Karlsruhea, Westa Hama i Evertona pa sve do povratka u Hajduk, u kojem je i završio igračku karijeru. No sjajnu je karijeru ostvario i u našoj reprezentaciji, za koju je odigrao 44 utakmice. Najveći uspjeh svakako je osvajanje bronce na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine iako je bilo jako upitno hoće li uopće igrati.

– Nisam znao ni hoću li ići na Svjetsko prvenstvo, a kamoli igrati jer imao sam velikih problema. Naravno da mi je pobjeda nad Njemačkom najdraža, ali meni je posebno draga ta prva, s Jamajkom, jer nisam ni trebao ići na SP s obzirom na to da sam imao frakturu kuka. I nakon SP-a nastavio sam igrati, a na kraju zbog toga sam i prekinuo karijeru. Rekao mi je Ćiro: "Ajde, sine, probaj bar za treću utakmicu." I prije Jamajke, dan prije utakmice, tražio sam da mi dr. Nemec da blokadu da vidimo na treningu mogu li, i bilo je dobro, vidio sam da mogu i zato me veseli ta Jamajka – ispričao nam je Slaven Bilić prije početka ovog Svjetskog prvenstva.

Ubrzo nakon što je u Hajduku završio igračku karijeru, postao je trener bijelih. Nije mu se previše vjerovalo jer nije imao trenerskog iskustva, u tih godinu dana nije uspio doći do trofeja iako je Hajduk tada bio prilično konkurentan Dinamu. Potom je 2004. godine preuzeo U21 reprezentaciju, s kojom se nije uspio plasirati na Europsko prvenstvo (poraz od Srbije i Crne Gore u doigravanju), a nakon toga je zbog problema s kralježnicom morao na operaciju. Izbornik naše najbolje reprezentacije postao je 2006. nakon što Zlatko Kranjčar nije uspio na SP-u proći skupinu s Brazilom, Japanom i Australijom. Krenuo je Bilić u vrlo zahtjevan posao, igrački kadar u reprezentaciji dosta se mijenja, a kvalifikacijska skupina za Euro bila je izuzetno teška, s Engleskom, pa Rusijom koju je vodio Guus Hiddink te neugodnim Izraelom.

I bilo je sjajno, Englezi su dvaput pali, Rusi su se izvukli s dva remija, Izrael je nakon dugo vremena izgubio na svom travnjaku i Hrvatska je otišla na Euro u Austriji i Švicarskoj te s tri pobjede osvojila prvo mjesto u skupini. Potom je stigla ta najšokantnija utakmica u četvrtfinalu s Turskom, pogotkom Klasnića Hrvatska se već vidjela u polufinalu, no onda je Semih Şentürk golom u 2. minuti nadoknade izjednačio, odveo nas sve do jedanaesteraca, u kojima smo bili loši i ispali. Zamjeralo se tada Biliću što nakon vodstva nije smirio momčad, zatvorio utakmicu, napravio izmjene. No Bilić nam je poslije rekao da je tražio izmjenu, ali suci su na to ostali gluhi. Hrvatska se s Bilićem nije uspjela kvalificirati na SP 2010. u Južnoj Africi, no Bilić je ostao na klupi i uspješno prošao kvalifikacije za Euro u Poljskoj i Ukrajini 2012. godine. Tamo je naša reprezentacija pobijedila Irsku, remizirala s Italijom i izgubila od Španjolske pa s četiri boda bila treća te ispala. Znalo se da će Bilić otići s klupe naše reprezentacije nakon tog Eura.

No ostavio je jako pozitivan dojam, imao je sjajne odnose s igračima, reprezentacija je igrala dobro i ne čudi što su Biliću brzo stigle ponude. Na kraju je izabrao ruski Lokomotiv, potom je otišao u Beşiktaş, pa je vodio West Ham, radio je u saudijskom Al Ittihadu, u West Bromwichu, u Kini, u Watfordu, pa ponovno u Saudijskoj Arabiji. Kad nije radio kao trener, često je u engleskim medijima komentirao nogometna zbivanja i bio je vrlo popularan komentator, često citiran. No nije ni čudno, Bilić je vrlo školovan, završio je pravni fakultet u Splitu i odlično govori engleski.

Uz to se bavio i glazbom, njegova himna "Vatreno ludilo" koju je stvorio s hard rock grupom Rawbau neprestano se vrtjela u press centru tijekom Eura u Austriji. No prije svega je bio odličan igrač, jako dobar izbornik i ne čudi što je izabran za nasljednika Zlatka Dalića.