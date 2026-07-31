Hrvatska s četiri pobjede u četvrtfinalu, svlačionicom se ori hit pjesma Prljavog kazališta

S četiri pobjede u grupnoj fazi juniorskog Eurobasketa B divizije Hrvatska se plasirala u četvrtfinale, gdje ju danas u Rijeci (18 sati) čeka Poljska. A to je, ovog časa, i najbitnija utakmica turnira za reprezentaciju zemlje domaćina jer poraz bi značio još jednu godinu "stažiranja" izvan najjačeg ranga.

Izabranici Luke Kralja krenuli su s vrlo uvjerljivo protiv nejake Norveške (107:60) da bi potom u tri tijesne utakmice odnijeli prevlast u završnicama. Švicarska je pobijeđena s 87:81, Rumunjska s 88:83 a Crna Gora sa 68:59.

Ako ste pomislili pohvaliti obranu u toj posljednjoj utakmici, što i treba, valja reći da su mladi Crnogorci šutirali trice (3 od 19) sa 16 posto uspješnosti, što je za nijansu lošije od naših 17,7 posto (3 od 17). Srećom, imali smo raspoloženog centra Patrika Dorotića (15 koševa, 11 skokova), šuterski solidnog Tomislava Vučkovića (14 koševa, dvije trice, tri blokade). Isticali su se i krilni-centar Josip Šantro (10 koševa) te atletsko krilo Martin Salamunić (13 koševa, pet skokova).

A upravo je Salamunić, Zagrepčanin na usavršavanju u Splitu, i najkorisniji igrač naše vrste s 18,8 valorizacijskih bodova, a nakon njega slijede Patrik Dorotić (17,8) i Josip Šantro (16.8). Salamunić je, ali zajedno s Vučkovićem, i najbolji strijelac s prosjekom od 12,5 koševa po utakmici, a i treći je skakač ove vrste (5,3), nakon Šantre (6,3) i Dorotića (8,8).

Salamunić je u top tri hrvatska igrača i po blokadama i osvojenim loptama pa bi se moglo dogoditi da Cibona, koja nije imala program za njega, zažali što ga je pustila u klub s Gripa.

Pokraj svestranog Šantre (četiri asistencije po susretu), nama se sviđa i vižljasti bek Zdravko Perić, koji po susretu igra 19,5 minuta. Jest da on gubi tri lopte po utakmici, no to je bek kojem vrijedi dati povjerenje pa ga ponekad i istrpjeti.

Inače, naši dobro raspoloženi reprezentativci tijekom svojih svlačioničkih slavlja kao svoju internu himnu "isfiltrirali" su pjesmu Prljavog kazališta "Ne zovi, mama, doktora".