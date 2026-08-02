Hezonja će u NBA ligi biti jedan od najslabije plaćenih igrača, zarađivat će manje nego u Realu

Okončana je saga o povratku Marija Hezonje u NBA ligu. Jedan od najboljih hrvatskih košarkaša odlučio se na hrabar korak i iz financijske i igračke sigurnosti u Real Madridu prihvatiti izazov iz najjačeg svjetskog klupskog natjecanja.

Nekoliko neizvjesnih dana

Da bi se to dogodilo i da bi Cleveland Cavaliersi potvrdili da su u svoje redove doveli 31-godišnjeg Dubrovčanina, trebalo je proći nekoliko neizvjesnih dana. A neizvjesnost se očitovala u tome da ga je španjolski kraljevski klub odbijao pustiti jer, navodno, nije ispunio na vrijeme sve uvjete za izlazak iz ugovora. Govorilo se da u traženom roku (do 20. srpnja) nije prijavio u koji NBA klub ide i nije platio 850 tisuća eura odštete.

No, i to se nekako sredilo pa je potkraj ovog tjedna iz Clevelanda stigla i službena potvrda Hezijeva dolaska. A od svog najboljeg igrača u prošloj sezoni oprostio se i Real, zahvalivši mu na četiri sjajne sezone u kojima je s klubom osvojio jednu Euroligu, dva naslova Lige Endesa, jedan Kraljev kup i dva španjolska Superkupa.

Putem svojeg X profila Mario se pak i sam obratio javnosti.

– Nikad mi se nije sviđalo kako sam napustio NBA ligu i u ovih proteklih pet godina bilo je to upravo ono što sam želio i što mi je bilo prijeko potrebno. Jako sam sretan što svoje novo poglavlje započinjem s Cleveland Cavaliersima, timom i organizacijom kojoj sam se oduvijek divio i koju sam poštovao.

S obzirom na to da je pristao na minimalni jednogodišnji ugovor (2,8 milijuna USD) koji može dobiti veteran s pet godina provedenih na NBA parketima, dojam je da je Mario jako motiviran iskoristiti drugu priliku. Naime, ovo na što je pristao zapravo je manje nego što je imao u Realu (2,2 milijuna eura nakon oporezivanja) jer kada oduzmete "state tax" savezne države Ohio, stan i automobil koje NBA igrač sam mora plaćati, onda je to daleko od ogromne zarade.

Samom klubu Hezonja se pokazao jeftinim rješenjem jer su igrači o kojima se razmišljalo tražili puno više. Jonathan Kuminga tražio je godišnji ugovor između 15 i 20 milijuna dolara, dok je Peytonu Watsonu od njegova Denvera ponuđen četverogodišnji ugovor vrijedan 70 milijuna.

Uostalom, medijalna plaća u NBA ligi je 6,5 milijuna USD, što će reći da je polovina igrača iznad, a polovina ispod tog prosjeka. Inače, minimalna plaća u sezoni pred nama iznosit će od 1,35 milijuna USD (za novaka) do 3,87 milijuna dolara za veterana s 10 ili više godina.

Najviše zarađuje Curry pa Jokić

U sezoni koja počinje u listopadu najviše će zarađivati Stephen Curry (62,58 milijuna), nakon njega Nikola Jokić (59 milijuna) te Jayson Tatum, Anthony Davis i Giannis Antetokounmpo (sva trojica po 58,45 milijuna USD). Godišnju plaću od 57,7 milijuna USD imat će Joel Embiid i Jaylen Brown, a točno 57 milijuna Devin Booker i Karl-Anthony Towns. Kad sve to vidite, morate se zapitati – zar ti igrači zaista vrijede toliko više od jednog od najboljih igrača Eurolige?