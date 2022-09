Mihaljević: Ne bi bilo u redu da razočaram sina na tribini

Drugi dan međunarodnog atletskog mitinga 72. memorijala Borisa Hanžekovića održat će se natjecanje u bacanju kugle – Memorijal Ivana Ivančića. Na istome mjestu kao i prethodnih nekoliko godina – kod fontana pokraj Nacionalne i sveučilišne biblioteke. Nastupit će trenutačno svi najbolji bacači kugle. Dolaze sva tri osvajača medallja sa Svjetskog prvenstva u Eugenenu – Amerikanci Ryan Crouser, Joe Kovacs i Josh Awotunde, zatim europski prvak i doprvak, Filip Mihaljević i Armin Sinačević, sjajni Novozelanđanin Thomas Walsh te ništa slabiji Talijan Nick Ponzio.

Tko će prvi do pet pobjeda?

- Drago mi je da sam opet u Zagrebu. Nevjerojatno je kako volim ovaj miting. Od dolaska na aerodrom do odlaska svi su toliko ljubazni i sve ide po planu. Ovdje sam četiri puta pobjeđivao, baš kao i Ryan Crouser. Vidjet ćemo tko će prvi doći do pet pobjeda. Inače, sezonom nisam baš previše zadovoljan. Izostale su neke medalje, daljine i dobri plasmani. Možda je Zagreb dobra prilika za iskupljenje - rekao je Walsh.

Na finalu Dijamantne lige u Zürichu Joe Kovacs bacio je kuglu 23,23 metra. Zvuči malo nestvarno za kraj sezone?

- Joe je ove sezone napravio sjajne stvari. Doduše, izmaklo mu je svjetsko zlato, ali je na posljednjih nekoliko natjecanja pobjeđivao Crousera, koji se zbog toga prilično razljutio i vjerujem da će u Zagrebu napraviti sve da pobijedi Kovacsa. Nisam siguran da će Kovacs u Zagrebu baciti dalje do 23 metra, ipak je sada već umoran, a ovo je i posljednji miting sezone. Možda će na sljedećem Svjetskom prvenstvu za medalju trebati baciti kuglu dalje od 23 metra. To trenutačno mogu samo dvojica-trojica, no za godinu dana tko zna, možda se taj broj poveća - rekao je Walsh.

Awotunde je nakon osvajanja bronce na Svjetskom prvenstvu malo pao u formi, ali se nada dobrom rezultatu u Zagrebu.

- Ovdje sam prošle godine nastupio prvi put i dojmovi su bili odlični. Volio bih poboljšati svoj lanjski rezultat iz Zagreba, a ne bi blo loše uhvatiti i još jedno postolje. Mislim da je vrijeme da se ovi "starci" Walsh i Kovacs konačno maknu i prepuste postolje nama mlađima. Naravno, jedva čekam da nakon mitinga svi zajedno odemo na čuvenu janjetinu - istaknuo je Josh.

Na posljednja dva SP-a na postolju nije bilo Europljana. Posljednji je od Europljana na postolju bio naš Stipe Žunić koji je u Londonu 2017. osvojio broncu hicem od 21,46 metara. Prvi je bio Walsh, a drugi Kovacs.

Mislim da je vrijeme da Europljani vrate primat u bacanju kugle. Vrijeme je da netko od nas Europljana opet stane na postolje, i to već u Budimpešti sljedeće godine. U redu, zasad je Filipu i meni cilj baciti prvi put kuglu preko 22 metra. Na treningu imamo tu daljinu, samo je treba potvrditi na natjecanju. Što se tiče večerašnjeg nastupa, želja mi je da bacim kuglu dalje nego lani, dakle dalje od 21,45 metara, i da budem bolje plasiran od četvrtog mjesta - istaknuo je predstavnik Srbije Armin Sinačević, osvajač srebra na Europskom prvenstvu u Münchenu.

- Pobijedio me Filip, koji je imao doista lijep doček u rodnom Livnu. Za razliku od mene koji nisam imao nikakav doček u rodnom Prijepolju. Zaista ne znam zašto je tako i nemam odgovor na to. Kao da se srebro na EP-u osvaja svaki dan - rekao je Sinačević.

Čekamo novi rekord mitinga

Filip Mihaljević bio je ove sezone šesti na Svjetskom prvenstvu, zlatni na Europskom prvenstvu, peti u finalu Dijamantne lige u Zürichu. Ustalio je ove sezone svoje hice na dužine preko 21 metra, no i on čeka taj prvi hitac preko 22 metra.

- Ne znam je li realno očekivati da se to dogodi baš večeras u Zagrebu. Kraj je sezone, svi smo pomalo umorni - rekao je Filip.

Joe Kovacs na kraju sezone nije umoran kada je bacio kuglu 23,23 metra?

- Očekivali smo da će takvo što napraviti. Cijele sezone je u odličnoj formi i tehnika mu je sjajna. Naravno da bih želio da se najduži kuglački hitac u Europi vrati u Zagreb, ali teško da će netko danas baciti dalje od 23 metra. Bilo bi dobro kada bi barem pao rekord mitinga koji od lani drži Ryan Crouser s hicem od 22,84 metra - kaže Mihaljević.

Imat će naš najbolji kuglač posebnog navijača na tribini.

- Prvi put će me uživo gledati moj sin Lovre. On je još mali i ne shvaća što se događa, ali voli reflektore, gužvu i da se nešto događa. Dosad su me uživo gledali roditelji i supruga, a danas ću imati poseban motiv. Ne bi bilo u redu da razočaram sina kada me prvi put gleda - rekao je smiješeći se Mihaljević.

Natjecanje u bacanju kugle počinje u 19 sati.