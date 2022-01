Metličić i Šprem opet o izborniku: 'Možda smo rekli nešto što ga je zaboljelo'

Nakon što je Europsko rukometno prvenstvo završilo pobjedom Švedske, stručni komentatori RTL-a Petar Metličić i Goran Šprem osvrnuli su se kritike koje su slali na račun našeg izbornika Hrvoja Horvata.

- Ništa zločesto, nikakvo podcjenjivanje ni udaranje. Odmah ću reći tu se misli na trenera Horvata. Što god je bilo rečeno s ove naše strane, ja vjerujem da će i Peri biti drago što ću to reći. Možda mi i jesmo rekli nešto što je nekoga zaboljelo, što uši ne vole čuti... Ali ja ću se ovom prilikom ispričati ako je netko nešto krivo shvatio. Ništa iz zle namjere, samo u najboljoj namjeri. I mi smo ljudi, mi smo grešni. Horvat griješi, griješimo i mi. Ali idemo sve gledati kao pozitivu, kao projekt koji Hrvatskoj nije završio kako smo mi mislili. Idemo iz njega izvući pouke i idemo napraviti da to ne ispadne negativno prepucavanje nego da je to sukob mišljenja - rekao je Šprem.

Najviše reakcija izazvalo je prepucavanje Metličića i Horvata pa se naš legendarni desni vanjski osvrnuo na to.

- Mislim da je manje više sve rečeno. Sigurno da može biti bolje i lošije. Ja sam iskreno uvijek bio veliki emotivac, možda nekad i preveliki. Možda bih neke stvari napravio drugačije. Kažem, što je rečeno, rečeno je. Trebamo to ostaviti iza sebe, koncentrirati se na naš rukomet, da budemo što bolji, što uspješniji u budućnosti. Ove godine nismo imali sreće s koronom i nadam se da nam sljedeće natjecanje, prije svega, korona neće određivati tim i da ćemo biti maksimalno kompletni i da će ići najbolji - rekao je Metličić i dodao:

- Imamo jako dobar ždrijeb za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Najvažnije je da hrvatski rukomet bude tu, da se vrati u borbe za, evo recimo da dođe do nedjelje. Da svi na kraju budemo zadovoljniji. To je na kraju najvažnije i najbitnije, a mi svi ostali smo manje važni.

>> Pogledajte i video