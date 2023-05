Mbappe je odrastao u siromašnom i nasilnom kvartu: 'Odgojila sam ga na alžirski plemenski način'

- Odgojila sam Kyliana na alžirski plemenski način gdje je glavno poštivanja žena - otkrila je za francuske medije Fayza Al-Ammari, majka francuske nogometne zvijezde Kyliana Mbappea, alžirskog podrijetla, te istaknula još neke detalje o odgoju svog sina i vrijednostima koje mu je usađivala od djetinjstva. Majka Fayza je bivša rukometašica alžirskog porijekla, koja potječe iz regije Kabylie ( plemenske) u Alžiru u kojoj se govori isključivo Amazigh jezik koji spada u berberske jezike, jednu od 6 obitelji afrazijskih jezika koja obuhvaća unutar 5 skupina, odnosno 26 jezika.

Berberski jezici govore nomadska berberska plemena u sjevernim pustinjskim predjelima Afrike. Njihova je želja da se više ne nazivaju Berberima nego Amazighima, što znači 'slobodni ljudi', te da njihov jezik bude poznat kao Tamazight. Narod Amazigha broji 25 milijuna ljudi koji pripadaju ovoj zajednici.

Fayza Al-Ammari je uvijek isticala kako "kada ste žena u obitelji s tri muškarca (muž i dva sina, Kylian i Ethan), morate pronaći svoje mjesto."

- Za mene su to osnovne stvari. Stalno govorim Killianu i mlađem brata Ethana, poštovanje prema ženama je najvažnije. Nepoštovati žene znači nepoštivati i mene - kazala je Fayza Al-Ammari za koju svi kažu kako ima snažnu osobnost, te je zaštitila svog sina i pomogla mu da postane zvijezda i suoči se s mnogim izazovima s kojima se suočavao posljednjih godina. Fayza El Ammari je bivša francuska rukometašica alžirskog podrijetla, koja je krajem devedesetih igrala u prvoj francuskoj rukometnoj ligi za klub AS Bondi, a nekada je igrala na poziciji desnog krila. Al-Amari je upoznala svog muža Wilfreda Mbappea, nogometnog trenera kamerunskog podrijetla, a njihov je brak rezultirao rođenjem Kyliana Mbappea 20. prosinca 1998. u Bondyju, siromašnom predgrađu sjeverno od Pariza.

Kylian Mbappe je zapravo dječak iz nasilnog kvarta koji danas vrijedi 300 milijuna eura te je sadašnjost i budućnost svjetskog nogometa.24-godišnji Francuz trenutačno nosi dres PSG-a, a na njega su oko bacili drugi bogati velikani, a nitko ne sumnja da bi njegov novi transfer potukao sve rekorde oko isplaćene odštete. Ovo je životna priča klinca koji je već zaludio navijače najvažnije sporedne stvari na svijetu. Sredinom srpnja 2018. Francuska se po drugi puta u povijesti popela na svjetski tron, nakon što je u finalu svladala Hrvatsku 4:2, a jedan od ključnih igrača 'galskih pijetlova na Mundijalu u Rusiji bio je razigrani dječak, Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe je dječak rođenom u Bondyju, sjeveroistočnom predgrađu Pariza u kojem je bilo nasilja i nereda, ali roditelji su se pobrinuli da njega i mlađeg brata Ethana, kao i usvojenog polubrata, Kongoanca Jiresa Kembo-Ekokua izvedu na pravi put. Kylian je imao sportske gene od roditelja. Već sa šest godina svatko tko ga je gledao mogao je zaključiti da mali ima ono nešto, a otac i on sam odlučili su se na riskantan potez – zapostavili su školu i posvetili se nogometu.

- Kylian je bio 24 sata dnevno, svih sedam dana u tjednu, u nogometu. On nije bio strastven za nogometom - nego lud. Mogao je gledati i četiri-pet utakmica zaredom - izjavio je jednom otac.

Nitko na način kao on ne slavi golove. Uz njegove golove karakteristično slavlje je s prekriženim rukama na prsima uz podignute palce. Mnogi su se pitali zašto je to tako, a kada se saznalo jasno je bilo koliko Mbappe drži do svoje obitelji.

- Moj brat je tako slavio svaki puta kada me ponizio u Playstationu - rekao je Kylian koji obožava sedam godina mlađeg bracu pa mu je tako i ispunio jednu želju dok je igrao s Monacom Ligu prvaka, a to je da bude jedan od dječaka koji izlaze s igračima na teren, naravno njih dvoje je izašlo zajedno.