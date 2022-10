Max Verstappen je svjetski F1 prvak za 2022. godinu! Nije to ni znao kada je ušao u cilj

Nakon kaotične i skraćene utrke za Veliku nagradu Japana, pobjednik utrke Max Verstappen je još uvijek mislio da nije osigurao naslov svjetskog prvaka za 2022. godinu kad je ušao u cilj, no nakon 15-ak minuta kazni i konfuzije oko pravila je ipak proslavio taj naslov! To mu je drugi naslov svjetskog prvaka u nizu, a ove sezone je Nizozemac bio posebno dominantan.

Nizozemcu je trebalo osam osvojenih bodova više od Ferrarijevog Charlesa LeClerca kako bi osigurao naslov prvaka, a za to je saznao tek kad je LeClerc nakon utrke dobio kaznu i pao na treće mjesto te nakon što je saznao da su ipak dodijeljeni puni bodovi unatoč tome što je utrka bila skraćena zbog pauze prouzrokovane kišom.

- Osjećaj je lud, pomiješane su emocije. Kad pogledam unatrag, ova godina je bila nevjerojatna. Jako sam zahvalan na bolidu i na cijeloj momčadi kojoj nikad ne nedostaje motivacije. Vidi se sav rad i svo napredovanje koje smo napravili s Hondom, i zato mi je posebno drago što sam naslov potvrdio ovdje - rekao je Verstappen.

Utrka u Japanu na legendarnoj Suzuki je počela kišno i kaotično. Nakon što je u prvom krugu utrke sudar doživio Ferrarijev Carlos Sainz, utrka je u drugom označena crvenom zastavom (prekid utrke). Međutim, vozač AlphaTaurija Pierre Gasly je nakon prvog kruga morao ići u boks te je poprilično kasnio za ostatkom društva kako bi otišao u boks na kraju drugog kruga.

Gasly je po kišnom vremenu iza sigurnosnog automobila htio dostići sve svoje konkurente, pa je sve došlo do situacije koja nije izgledala bezazleno. Naime, s lijeve strane kišne staze je stajalo pomoćno vozilo (nalik traktoru) zaduženo za micanje Sainzovog bolida, ali uz slabu kišnu vidljivost i Gaslyjevu želju da dostigne sve konkurente Gaslyju je vrlo malo nedostajalo da se zabije u to vozilo, i to po poprilično velikoj brzini..

- Skoro sam se j***no ubio - poludio je Gasly na momčadskom radiju, no na svu sreću je uspio izbjeći vozilo.

Iz nadležnog tijela za incidente u Formuli 1, FIA-a, donijeli su sud da je Gasly kriv za ovaj incident zato što je po pravilima sigurnosnog automobila vozio iznad dozvoljene maksimalne brzine. Međutim, treba istaknuti i da se crvena zastava mogla ranije označiti te da je sigurno donekle riječ i o organizacijskom i sigurnosnom propustu.

Zbog čišćenja ostataka bolida, ali i preintenzivne kiše, vozači su na nastavak utrke čekali oko dva sata, što je značilo da se cijela utrka neće održati unutar zakonom određena tri sata unutar kojih utrka mora biti završena. Na kraju su svi mislili da će se za utrku podijeliti smanjeni bodovi (što bi značilo da Verstappen nije prvak), no održano je više od pola utrka (29 od 53 kruga) u Japanu pa su na kraju dodijeljeni puni bodovi.

Na ponovnom početku utrke Verstappen je otišao miljama daleko ispred konkurencije, završivši utrku s prednosti od nevjerojatnih 27 sekundi. No, u tim trenucima je Max mislio da ni pri punim bodovima neće osigurati svoj drugi naslov svjetskog F1 prvaka jer mu je trebalo treće mjesto Charlesa LeClerca koji je tijekom cijele utrke bio drugi.



Glavnog Maxovog rivala je, međutim, u posljednjim krugovima u borbi za drugo mjesto napao Verstappenov kolega Sergio Perez. LeClerc je pogriješio u posljednjem zavoju te je morao sjeći zavoj kako bi ostao ispred Checa, što mu je donijelo kaznu od pet sekundi i pad na treće mjesto, čime je Verstappen dosegnuo nedostižnu prednost od 114 bodova. Sergio Perez je svojim pritiskom donio Maxu pripomogao osigurati naslov prvaka već ovdje.

2021: Perez holds Hamilton up in Abu Dhabi to give Verstappen a chance of winning the title.



2022: Perez forces Leclerc into the mistake that seals Verstappen's second title.



Što se same utrke tiče, za izdvojiti su izvedbe Estebana Ocona koji je u Alpineu završio na četvrtom mjestu sjajno se braneći od Lewisa Hamiltona, Sebastiana Vettela koji je u užasno sporom Aston Martinu završio šesti te Nicholasu Latifiju koji je konačno osvojio svoje prve bodove u sezoni devetim mjestom u Williamsu.

Slavlje nakon utrke nije bilo jako intenzivno jer je situacija bila poprilično zbunjujuća. Kad je Max ušao u cilj nije se znalo hoće li LeClerc dobiti kaznu, a čak ni nakon LeClercove kazne nije se znalo hoće li puni bodovi biti alocirani za utrku.

Podsjetimo, Max Verstappen je prošle godine osvojio naslov ispred Lewisa Hamiltona u posljednjem krugu posljednje utrke u Abu Dhabiju. Ovaj drugi naslov je došao znatno manje stresno, pet utrka prije završetka sezone, no Verstappen ističe da mu je ovaj drugi draži.

- Prvi naslov je možda bio više emocionalan, ali ovaj mi je vjerojatno i draži zato što smo generalno napravili bolji posao - dodao je Nizozemac.

Do kraja F1 sezone ostale su još utrke za Velike nagrade Sjedinjenih Američkih Država, Meksika, Brazila i Abu Dhabija.