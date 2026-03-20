VIDEO Luka Sučić ušao s klupe i zabio gol, ovo će jako razveseliti Zlatka Dalića

Nogometaši Real Sociedada upisali su poraz u 29. kolu španjolske La Lige, izgubivši na gostovanju kod Villarreala s konačnih 3:1. Utakmica na stadionu Estadio de la Cerámica bila je odlučena već u prvom poluvremenu, kada je domaća momčad s tri brza pogotka Gerarda Morena, Georgesa Mikautadzea i Nicolasa Pépéa osigurala nedostižnu prednost. Baskijska momčad, koja se bori za europska mjesta, izgledala je nemoćno, a trener je na poluvremenu odlučio posegnuti za promjenama kako bi pokušao razbuditi svoju ekipu.

Ključni trenutak za goste, barem što se tiče utješnog pogotka, dogodio se na samom početku drugog dijela. U 46. minuti u igru je umjesto Jona Gorrotxategija ušao hrvatski reprezentativac Luka Sučić, a na pogodak nije trebalo dugo čekati. Nakon svega sedamdesetak sekundi na terenu, Sučić je pokazao sjajan osjećaj za prostor i reakciju. Jedan centaršut sletio je u kazneni prostor Villarreala, a domaći vratar Luiz Junior nesigurno je boksao loptu točno na rub šesnaesterca. Ondje ju je dočekao upravo Sučić i preciznim udarcem pospremio u nebranjenu mrežzu za smanjenje rezultata na 3:1. Gol pogledajte OVDJE.

Bio je to Sučićev drugi prvenstveni pogodak ove sezone, a ukupno treći u svim natjecanjima, uz koje je upisao i tri asistencije. Ono što posebno veseli jest njegova forma u posljednje vrijeme. Naime, u zadnjih sedam utakmica u kojima je dobio značajniju minutažu, hrvatski veznjak sudjelovao je kod četiri pogotka, postigavši dva gola i upisavši dvije asistencije. Ovaj gol potvrda je uzlazne putanje forme nakon ne toliko uvjerljivog prvog dijela sezone i pokazuje da se 23-godišnji ljevak sve bolje snalazi u zahtjevnoj španjolskoj ligi.

Iako njegov pogodak na kraju nije donio bodove Real Sociedadu, koji je unatoč dominaciji u posjedu (65%) ostao na sedmom mjestu ljestvice, ova vijest bit će glazba za uši izbornika Zlatka Dalića. Sučić je važan kotačić u veznom redu hrvatske reprezentacije, a njegova efikasnost i energija koju donosi s klupe kvalitete su koje će vatrenima itekako trebati u nadolazećim izazovima.