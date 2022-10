VIDEO Horor u F1! Zbog loše organizacije vozač je bio blizu smrti: Skoro sam se ubio!

Jako rijetka, neobična i opasna situacija dogodila se na samom početku utrke u legendarnoj Suzuki na Velikoj nagradi Japana za Formulu 1.

Nakon što je u prvom krugu utrke sudar doživio Ferrarijev Carlos Sainz, utrka je u drugom označena crvenom zastavom (prekid utrke). Međutim, vozač AlphaTaurija Pierre Gasly je nakon prvog kruga morao ići u boks te je poprilično kasnio za ostatkom društva kako bi otišao u boks na kraju drugog kruga.

Gasly je po kišnom vremenu iza sigurnosnog automobila htio dostići sve svoje konkurente, pa je sve došlo do situacije koja nije izgledala bezazleno. Naime, s lijeve strane kišne staze je stajalo pomoćno vozilo (nalik traktoru) zaduženo za micanje Sainzovog bolida, ali uz slabu kišnu vidljivost i Gaslyjevu želju da dostigne sve konkurente Gaslyju je vrlo malo nedostajalo da se zabije u to vozilo, i to po poprilično velikoj brzini..

This is nuts - a recovery vehicle was on the track before the race was red flagged pic.twitter.com/arsp5TT88S — Nate Saunders (@natesaundersF1) October 9, 2022

- Skoro sam se j***no ubio - poludio je Gasly na momčadskom radiju, no na svu sreću je uspio izbjeći vozilo.

Pierre Gasly was furious after he passed a recovery tractor that was on the racing line in terrible visibility 🤬 pic.twitter.com/ObGzakycvE — ESPN F1 (@ESPNF1) October 9, 2022

Iz nadležnog tijela za incidente u Formuli 1, FIA-a, donijeli su sud da je Gasly kriv za ovaj incident zato što je po pravilima sigurnosnog automobila vozio iznad dozvoljene maksimalne brzine. Svoju kaznu Gasly će doznati nakon utrke. Međutim, treba istaknuti i da se crvena zastava mogla ranije označiti te da je sigurno donekle riječ i o organizacijskom i sigurnosnom propustu.

Na žalost, postoji i tragična povijest sličnih incidenata. Točno prije osam godina tadašnji F1 vozač Jules Bianchi se, također u Suzuki i također po kiši, zabio u takvo pomoćno vozilo te je preminuo od ozljeda glave devet mjeseci nakon incidenta.