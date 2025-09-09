Mateša: Zadovoljstvo nam je što smo pokrovitelji foruma za kojeg vjerujemo da će iznjedriti nove ideje

U prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora danas je održana press konferencija na kojoj je najavljena međunarodna konferencija Business Forum Dubrovnik 2025, koja će se održati 12. i 13. rujna u Dubrovniku. Dubrovnik će na dva dana postati središte rasprave o ključnim temama iz područja gospodarstva, turizma i sporta, uz sudjelovanje vodećih domaćih i međunarodnih stručnjaka, predstavnika institucija i poslovne zajednice. Na današnjoj press konferenciji sudjelovali su predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, direktorica Superbrands Hrvatska Maja Cvjetković, predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Frane Žanić i odvjetnik Mladen Dragičević.

Prilikom najave međunarodne konferencije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša istaknuo je: “Sinergija turizma i sporta je tema koja je nama najzanimljivija, ali sigurno i sve ostale, zbog kojih smo sa zadovoljstvom pokrovitelji ovog foruma za kojeg vjerujemo da će iznjedriti nove ideje na područjima koja su važna.“

Mateša je također dodao da je oko 15 posto prihoda ukupnog turizma povezano sa sportom u različitim oblicima, a ako se tome doda još i rekreativni dio, ukupne brojke su sigurno veće. „Bez sporta i kongresnog turizma ne možete očekivati produljenje sezone, a hrvatski turizam bez sporta ne može“, zaključio je Mateša.

Odvjetnik Mladen Dragičević je, pak, rekao: “Ideja ovog foruma je promovirati sport, turizam i gospodarstvo s posebnim osvrtom na činjenicu da žene do sada nisu bile dovoljno zastupljene. Volio bih da ovaj Forum postane tradicionalan te da se održava i na drugim lokacijama.“

Kako je pojasnio, u jednoj od panel rasprava sudjelovat će gradonačelnici i župani dalmatinskih županija s ciljem razmjene iskustava i ideja. „Potrebna je koordinacija turističkih aktivnosti s ciljem postizanja boljih pozicija za sve koji od turizma imaju benefita,“ kazao je Dragičević.

Business Forum Dubrovnik 2025 će kroz panel-rasprave otvoriti pitanja globalnih ekonomskih kretanja, zelene tranzicije i održivog turizma, a poseban fokus stavit će se i na povezanost biznisa i sporta.

Konferencija se održava u hotelu Valamar President u Dubrovniku, a među potvrđenim panelistima su zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke Sandra Švaljek, pomoćnik ministra turizma i sporta Robert Pende, direktorica Sektora za turizam i Službe za marketing i komunikacije Hrvatske gospodarske komore Andreja Vukojević, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb Dinko Lucić, predsjednik Uprave Telemacha Hrvatska Adrian Ježina te brojni drugi. Pokrovitelji konferencije su Dubrovačko-neretvanska županija, Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski olimpijski odbor, AmCham Hrvatska, Valamar Hotels & Resorts i Hrvatska turistička zajednica uz potporu brojnih drugih partnera i sponzora.