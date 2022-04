Mateo Kovačić: Modriću sam se divio kada sam bio dijete, nevjerojatan je igrač

Iako je Karim Benzema 'ukrao šou' u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka kada je zabio hat-trick u 3:1 pobjedi svog Real Madrida nad Chelseajem, u uzvratu danas ipak ćemo svi gledati Luku Modrića i Matea Kovačića.

Dva hrvatska reprezentativca, dva veznjaka, dva prijatelja bore se za polufinale elitnog natjecanja.

Dobro se kraljevi sjećaju prošlogodišnje epizode kada su baš u polufinalu ispali od londonskih plavih, a sada je situacija, izgleda, drugačija.

Modrić još nema novi ugovor

Luka je i ove sezone jedan od glavnih igrača Carla Ancelottija, u svim natjecanjima hrvatski kapetan skupio je 36 nastupa, pritom je postigao tri pogotka i upisao osam asistencija.

Prođe li njegov Real u polufinale, bit će to za Modrića šesto polufinale koje bi igrao u bijelom dresu. Igrao je 2013., 2014., 2016., 2017., 2018. i 2021., Real je 2015. također igrao polufinale, ali Modrića nije bilo u postavi ni u jednoj od dvije utakmice. Od 2012., kada je došao u Real, osvojio je četiri klempava pehara, a trči i prema novom.

Ono što mnoge navijače tog kluba brine jest činjenica da Hrvat još nema novi ugovor na stolu, a ovaj mu istječe krajem sezone. Istina je da ima 36 godina, ali pohvalama ga zalijevaju nakon svake utakmice.

Možda se stvari po tom pitanju promijene nakon susreta s Chelseajem koji je na rasporedu od 21 sat (Arenasport 7).

Taj je sraz u redovima otočke momčadi najavio Mateo Kovačić koji je baš iz Reala stigao među plave. Govorio je puno baš o samom Modriću.

– Modrića bih uvijek rado imao u svojoj momčadi, no sada igramo jedan protiv drugoga. Spremni smo pokazati najbolje i probati proći dalje... Teško ga je zaustaviti, on je nevjerojatan igrač. On je Hrvat. Divio sam mu se kada sam bio dijete, a divim mu se i sada. Prijatelji smo. Igrao je za moj najdraži klub, za Dinamo Zagreb. Veselim se igrati protiv njega. Oduvijek je dobar kao što je i sada. Otkako ga znam, uspio je biti na istoj razini, što je nevjerojatno. Luka Modrić toliko voli nogomet, živi ga svaki dan. Profesionalac je. Nastavi li ovako, mislim da će igrati još tri ili četiri godine – rekao je Kovačić pa se osvrnuo na samu utakmicu:

– Imamo svoje šanse. Motivirani smo pokazati najbolje od sebe. U prvoj utakmici nismo igrali najbolje, rezultat nije dobar. No nada postoji. Bit će to kvalitetna utakmica – zaključio je hrvatski veznjak koji u prvoj utakmici nije dobio priliku od prve minute, ali u uzvratu vjerojatno hoće. Trener Thomas Tuchel stavio ga je u igru od drugog poluvremena, da gasi vatru, a sada bi trebao istrčati odmah.

Realov strateg Carlo Ancelotti želi staviti točku na i:

– Poštujemo Chelsea zbog njegove kvalitete. Pripremit ćemo se očekujući bolji Chelsea nego što je bio onaj protiv kojeg smo igrali. Morat ćemo se namučiti.

Bayern bio iznenađen

U drugoj utakmici večeri sastaju se Bayern i Villarreal (21 sat, Arenasport 1). U prvoj utakmici Španjolci su iznenadili Bavarce i slavili s 1:0.

– Ovo je bilo povijesno, ali već smo bili u četvrtfinalu. Sada želimo sjajan revanš. Moramo napraviti još jedan korak naprijed, moramo zahtijevati još više od sebe i pokušati ih eliminirati – rekao je trener Villarreala Unai Emery.