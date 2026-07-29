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OBRAČUN ZBOG TERASA

Gradonačelnik Visa nokautiran u središtu grada

Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell
Autori: vecernji.hr, Hina
29.07.2026.
u 12:28
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Među stanovnicima Visa već dulje vrijeme postoje nesuglasice oko korištenja javnih površina i postavljanja terasa ugostiteljskih objekata.

Gradonačelnik Visa Hrvoje Mratinić fizički je napadnut u srijedu ujutro u središtu grada, a policija je zbog toga uhitila 35- godišnjaka povezanog s napadom, doznaje se u splitskoj policiji.

Policija je kratko izvijestila da se napad dogodio jutros u 7.50 sati, u gradu Visu, gdje je napadnut 49-godišnji muškarac kojemu je oštećen bicikl. Nakon zaprimljene informacije na teren su upućeni djelatnici hitne medicinske pomoći i policijski službenici.

"Ubrzo je uhićen 35-godišnji muškarac nad kojim je u tijeku kriminalističko istraživanje. Nakon obavljenog liječničkog pregleda utvrđeno je da je napadnuti muškarac lakše tjelesno ozlijeđen", kazali su u splitskoj policiji.

Prema pisanju lokalnih medija, do okršaja je došlo kada je gradonačelnik navodno pokušao ukloniti klupice i jastuke koje za svoje goste koristi mjesni kafić, no je li to i pravi razlog utvrdit će policija.

Viški gradonačelnik Mratinić nije bio dostupan za komentar. Navodno među stanovnicima Visa već dulje vrijeme postoje nesuglasice oko korištenja javnih površina i postavljanja terasa ugostiteljskih objekata. 

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Ključne riječi
ugostitelji Vis

Komentara 3

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AN
AnimaTor
13:22 29.07.2026.

Mala bara (manje novaca) a puno krokodila u bari. Bit će toga sve više sto bude sve manje novaca iz turizma.Katastrofa.

Avatar Melankolija
Melankolija
13:24 29.07.2026.

Svi bi nesto otimali, pa makar i pedalj ulice. komad sume, njive, medje,.....

Avatar Gyam
Gyam
12:53 29.07.2026.

Samo jedan i nadam se samo prvi od desetina zaslužnih . . .

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