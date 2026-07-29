Par želi kupiti stan u ovom dijelu Zagreba pa pitali za parking: 'Ovisi koliko je sati'

Koliko je onima koji žive u Utrinama, Dugavama, Zapruđu i ostalim kvartovima Novog Zagreba, a koji nemaju svoje parkirno mjesto, teško pronaći parking kada dođu s posla ili s nekog putovanja. Zanima to mladi par koji bi u Novom Zagrebu kupio stan. "Utrine su nam lijepe pa nas zanima koliki je problem ako stan nema svoj rezervirano parkirno mjesto. Znam da bi, kada bi sada otišao napraviti krug po kvartu, bilo mjesto jer je pola Zagreba na moru", napisali su u objavi na Redditu.

Ako rade do 15 ili 16 sati, piše u jednom od komentara, neće biti problema. Ako su, pak, na poslu do 17 sati, već će biti malo teže pronaći mjesto. "Najveći problem bi bio ako bi zagnjurio negdje s društvom i došao iza 21 sat kad su svi doma, ali u većini slučajeva do 200 metara od stana bi se pronašo parking", objasnio je stanovnik Novog Zagreba.

Drugi je dodao da živi u vanjskom dijelu Dugava, blizu granice sa Sloboštinom i da se većinom može naći parking. "Oko 17-18 sati su veće gužve, ali se i dalje uspije naći nešto dosta brzo. Doduše, 2/3 parkirnih mjesta, barem oko mene, su neucrtana (ucrtano je onak 30 parkirnih za 10+ ulaza, svaki s ~30 stanova). Pa ako se to ikad krene kažnjavati, bit će dosta problema s parkingom. Ali, imam osjećaj da je takva situacija u svakom naselju Novog Zagreba", napisao je.

Netko je napisao i da se Utrine još nekako drže u usporedbi s Travnom, tamo je, piše u komentaru, svaka površina postala parking. "Baš me zanima koliko bi sredilo situaciju da naplaćuju parking kao u Središću?", dodao je komentator.