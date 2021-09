Marko Bulat: U Šibeniku igraš da ne izgubiš, u Dinamu moraš pobijediti svaki put

Nakon što su odradili svoje reprezentativne obveze, igrači Dinama polako su se skupljali u Maksimiru, puno je igrača nedostajalo treneru Damiru Krznaru. Ne bi na raspolaganju imao ni Marka Bulata, da nije imao lakšu ozljedu bio bi s mladom reprezentacijom u Velikoj Gorici i Finskoj.

Bulat je u veljači postao igrač Dinama, ali do ljeta je ostao na posudbi u Šibeniku, a od ljeta se bori za svoju minutažu u Dinamu. Danas će se ponovno sresti sa svojim bivšim suigračima, u Maksimiru stiže Šibenik na nastavak prvenstva. Igrači koji su ostali s Krznarom u ponedjeljak su imali slobodan dan, no Bulat nije “skočio” do Šibenika, ali zato će sad Šibenčani “skočiti” u Maksimir.

– Nisam išao kući, imao sam tu lakšu ozljedu zbog koje sam propustio reprezentaciju pa sam želio sve to riješiti i sad sam super – kaže Marko Bulat pred dolazak njegova Šibenika.

– Da, da, baš moj Šibenik, sigurno će biti neobično biti s druge strane, ali i vrlo emotivno. No sa sportske strane moramo biti oprezni, dobar je Šibenik. Trener Krznar govorio nam je o Šibeniku i koliko je opasan, i lijepo mi je čuti kad naš trener tako lijepo govori o mom bivšem klubu. Dok je govorio, samo sam pogledao Denija Jurića. Ima Šibenik jako dobre pojedince, a čvrst je otraga i ni u kojem slučaju ga ne smijemo podcijeniti.

Volio bih igrati protiv Šibenika

Prošle sezone Šibenik je iznenadio u Maksimiru, slavio s 2:0 nad Dinamom, u toj utakmici Bulat nije igrao, ali igrao je u 1:1 susretu na Šubićevcu.

– Mislim da nas danas neće iznenaditi, sigurno ćemo imati pravi pristup kako bismo što prije zaboravili loše izdanje s kojim smo se predstavili na prijateljskoj utakmici s Jarunom. Tijekom ovog tjedna baš se dobro radilo, svi su na treninzima išli maksimalno, baš “grizu” i bit ćemo spremni za moje Šibenčane.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 11.6.2021., Zagreb - Uoci pocetka priprema za natjecateljsku sezonu 2021/22 sportski direktor Dinama i glavni trener prve momcadi Damir Krznar predstavio je prvotimce Ivana Nevistica, Daniela Stefulja, Darija Spikica i Marka Bulata. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL

Biste li voljeli igrati protiv svojih dojučerašnjih suigrača?

– Naravno da bih volio, volio bih ja igrati svaku utakmicu, ali trener zna tko će igrati, zna tko će mu najviše odgovarati u toj utakmici, a ja se nadam prilici, dobijem li je, pokušat ću je što bolje iskoristiti.

Dosad se Bulat u Dinamu i nije naigrao, od ljeta je upisao samo četiri nastupa, u europskim kvalifikacijama igrao je samo pet minuta protiv Legije u gostujućem remiju (1:1), dok je u HNL-u triput nastupio, dvaput je bio u prvih 11 (protiv Hrvatskog dragovoljca odigrao je 45 minuta, a protiv Lokomotive 67), dok je 32 minute upisao protiv Gorice kada je ušao s klupe. Zacijelo je očekivao da će više igrati.

– Istina je da sam očekivao da ću više igrati, ali mlad sam. Možda se još do kraja i nisam snašao u načinu igra Dinama, u posljednje vrijeme mijenjao se i sustav u kojem smo igrali. Ali, mislim da sve dobro ide, postupno.

Koja vam pozicija vam draža, “šestica” ili “osmica”?

– U Šibeniku smo igrali s dva zadnja vezna i znalo se kad tko ide naprijed, a kad tko ostaje. U Dinamu sam počeo kao “osmica”, ali nisam se najbolje snašao, stalno sam se nalazio u nekakvoj gužvi pa sam sad ponovno na “šestici”. Vjerujem da ću pohvatati brzo sve konce i način igre Dinama, da ću i tu biti na sto posto – rekao nam je Bulat.

Tata Josip bio je prvak sa Zagrebom, bio je i u Hajduku, a Marko je odavno rekao da mu je Dinamo bliži.

– Dinamo mi se uvijek sviđao kao klub, sviđalo mi se sve ono što radi kao klub, riječ je o najorganiziranijem klubu na ovom području. Sjajno se radi, a ne govori se puno. Uvijek se znaju visoki ciljevi, ali nema bombastičnih najava, viših od onoga što je objektivno.

Je li bilo teško prilagoditi se nakon dolaska iz Šibenika.

Suigrači su me super prihvatili

– Ma nije bilo uopće teško, očekivao sam da će biti teže. A razlika svakako postoji, u Šibeniku istrčiš s mišlju da ne izgubiš utakmicu, a ovdje moraš pobijediti. Gledam da budem spreman, radim što bolje mogu pa, kad dobijem priliku, da je iskoristim. Igrači su me u Dinamu super primili.

Ademi je već dugo u Dinamu, sad su došli Bulat i Jurić, očito su veze Dinama i Šibenika jake.

– To je dokaz da Šibenik jako dobro radi s igračima, zna ih dovesti na veliku scenu, no vidjet ćemo kakvi će biti danas, vjerujem u našu pobjedu.

Pomaže li vam Ademi, šibenski starosjedilac u Dinamu?

– Pomaže, uvijek je spreman pomoći svakome, govori nama mlađima što da radimo, kako da se ponašamo. Ponosan sam što sam s njim ovdje, ali i zbog puta koji je sličan njegovu. Obojica smo jako mladi bili kapetani Šibenika, sa Šibenikom smo obojica pobijedila Dinamo i onda mladi došli u Dinamo. A s njim je užitak trenirati i dijeliti svlačionicu, on je već sada legenda, velik je čovjek, a kakav je igrač, o tome ni ne treba govoriti. Ono što je nevjerojatno, on i sada na svakom treningu ide do kraja, grize kao da se mora dokazivati, baš nam je pravi primjer – kazao je Bulat, kojem možemo samo poželjeti da postane novi Ademi u Dinamu.