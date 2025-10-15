Naši Portali
Marić: Na potpisu ugovora s Juventusom nazvao me Tuđman i rekao da se odmah vratimo

ARHIVA - Amsterdam: 4.10.2007. Dinamo pobijedio Ajax i ušao u Uefinu ligu
Foto: lukunic marko
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
15.10.2025.
u 15:50

Bili smo na pregovorima Dario Šimić i ja 1996. Gospodin Marcelo Lippi htio je da potpišemo ugovor, bili smo praktički na potpisivanju ugovora. Onda je nazvao predsjednik Franjo Tuđman...

Silvio Marić, nekadašnji nogometaš Dinama, a danas ambasador kluba te suradnik predsjednika Zvonimira Bobana gostovao je u podcastu Zona Dinamo,  u kojem je ispričao kako je 1996. godine imao veliku ponudu Juventusa.

- Bili smo na pregovorima Dario Šimić i ja 1996. Gospodin Marcelo Lippi htio je da potpišemo ugovor, bili smo praktički na potpisivanju ugovora. Onda je nazvao predsjednik Franjo Tuđman i rekao: "Nemojte biti ludi, nemojte potpisati za Juventus, vratite se, napravit ćemo vrhunski rezultat'. Mi smo pristali na to i vratili se - rekao je Marić i dodao:
- Naravno da smo bili van sebe. Bili smo iznenađeni cijelom situacijom. Juventus je tada osvojio Ligu prvaka, kada vam dođe jedan Lippi sigurno da ti nije svejedno odbiti tu ponudu. To je jedan od najboljih klubova na svijetu, imate pred sobom ugovor na pet godina, potpišete i gotovo.

Na kraju je Marić iz Dinama otišao dvije i pol godine kasnije, 1999. Newcastle ga je kupio za 5,8 milijuna dolara. Nastupao je i za hrvatsku reprezentaciju, s kojom je osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu 1998. godine. 
Marić je u Dinamu proveo najveći dio svoje karijere. Dvaput se vraćao u zagrebački klub, a nakon svog prvog perioda u Dinamu ostvario je velik transfer.
