Mandžukić: 'Volio bih vidjeti jednog Hrvata u Juventusu, Brozović može i bez treninga na SP'

Mario Mandžukić jako rijetko istupa u medijima, nije to njegov stil, uvijek je više volio govoriti na nogometnom terenu.

Nakon što je završio igračku karijeru u talijanskom Milanu, odlučio je prihvatiti poziv Zlatka Dalića da se priključi stožeru vatrenih i biti će dio ekspedicije koja putuje u Katar.

Za uglednu Gazzettu dello Sport dao je opširan intervju, pa se stoga može smatrati kako su dobili pravu ekskluzivu.

- Kad sam se 2021. odlučio povući iz nogometa, bio sam miran sam sa sobom, jer sam ostvario sve ciljeve o kojima sam sanjao kao dijete. Biti profesionalni nogometaš donosi puno radosti i uzbuđenja i znam da je to bila privilegija - rekao je Super Mario.

Mario Mandžukić (36) speaking to @Gazzetta_it:



“It takes time to build a great team, and Juventus had to rebuild after several major changes. Even if the new players had all the talent in the world, you won’t become Chiellini in one or two games.”https://t.co/7IuwJhtPxO