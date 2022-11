Luka Modrić je 25. na vječnoj listi po nastupima u Ligi prvaka i peti najefikasniji Hrvat

Luka Modrić iz tjedna u tjedan nastavlja rušiti rekorde. U pobjedi Reala nad Celticom (5:1) zabio je gol za 1:0 iz jedanaesterca te u dobi od 37 godina i 44 dana postao najstariji igrač koji je realizirao kazneni udarac u Ligi prvaka. Prije njega vlasnik je tog rekorda bio Burak Yilmaz, koji je u ožujku prošle godine, kao igrač Lillea, s 11 metara zabio Chelseaju. Turskom napadaču u tom je trenutku bilo 36 godina i 244 dana. Također, Modrić je ukupno četvrti najstariji strijelac u povijesti Lige prvaka.

Nastup protiv Celtica bio mu je već 111. u utakmicama Lige prvaka (103 u dresu Reala te osam u Tottenhamovu). Po broju nastupa u najjačem klupskom natjecanju Modrić je već 25. na vječnoj listi, a prestigao je velikane poput Maldinija, Terryja, Pirla, Beckhama, Lamparda, Kahna, Figa, Ševčenka. Ako se uzimaju samo nastupi u Ligi prvaka u Realovu dresu, Modrić je na šestom mjestu, a ispred su samo Casillas, Benzema, Raul, Ramos i Roberto Carlos.

Pogodak protiv Celtica Luki je bio deveti u Ligi prvaka te je među pet najefikasnijih Hrvata. Ispred njega samo su Mario Mandžukić (21), Alen Bokšić (11) te Ivica Olić i Ivan Rakitić (po 10).

Do prvijenca u Ligi prvaka prekjučer je mogao Josip Juranović, no nije uspio zabiti jedanaesterac, i to zahvaljujući i Luki Modriću. Naime, Juranovićev kapetan u reprezentaciji svom je klupskom golmanu Courtoisu rukom pokazao u koju će stranu pucati Juranović. I pogodio je, pa je Belgijac s lakoćom obranio šut desnom beku Celtica i hrvatske reprezentacije.

>> Pogledajte: Ovo što radi Luka Modrić je nevjerojatno, a uskoro će napuniti 37 godina