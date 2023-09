Manchester City velikim kiksom omogućio Liverpoolu da preuzme prvo mjesto

PROGLASIO GA KRIVCEM

Prvi čovjek BiH nogometa u bizarnom istupu optužio bivšeg trenera Dinama

"Otvorilo smo razgovore, on je imao otvorenu ponudu uz plan od dvije do tri godine", kazao je Zeljković koji tvrdi kako je "osjetio neku želju kod Halilhodžića" pa je to ubrzalo smjenu Kodre.