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OBAVIO LIJEČNIČKI

Vatreni zbog financijskih poteškoća iznenada prodan uslijed Svjetskog prvenstva

Alexandria: Trening hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
29.06.2026.
u 17:00

Rangers bi za Pandura trebao platiti oko šest milijuna funti (približno sedam milijuna eura), dok bi u suprotnom smjeru u Hull stigao engleski vratar Jack Butland.

Hrvatski vratar Ivor Pandur, koji se s reprezentacijom nalazi na Svjetskom prvenstvu, na korak je od transfera u škotski Rangers. Prema pisanju engleskih medija, 25-godišnji golman već je obavio liječnički pregled te bi uskoro trebao potpisati ugovor i napustiti Hull City.

Rangers bi za Pandura trebao platiti oko šest milijuna funti (približno sedam milijuna eura), dok bi u suprotnom smjeru u Hull stigao engleski vratar Jack Butland.

Pandur je u Hull došao u siječnju 2024. iz Fortune Sittard za oko 1,8 milijuna eura. U samo godinu i pol dana njegova se vrijednost višestruko povećala, pa bi engleski klub na njegovoj prodaji ostvario iznimno dobru zaradu.

Prošle sezone bio je jedan od ključnih igrača Hull Cityja u povratku u Premier ligu. Gotovo cijelu sezonu branio je u Championshipu, a posebno se istaknuo u doigravanju. Postao je tek četvrti vratar u povijesti koji je sačuvao mrežu netaknutom u obje polufinalne utakmice te u finalu doigravanja, čime je dao golem doprinos promociji kluba u elitni rang engleskog nogometa.

Unatoč sportskom uspjehu, Hull City je prisiljen prodavati važne igrače kako bi zadovoljio pravila financijske održivosti. Odlazak Pandura u Rangers te transfera Kylea Josepha u Middlesbrough za oko šest milijuna eura trebali bi klubu pomoći u stabilizaciji financija i izbjegavanju mogućih sankcija. Iako se klub odriče dvojice važnih igrača koji su bili ključni za povratak u Premier ligu, u Hullu smatraju da su takvi potezi neophodni za očuvanje financijske stabilnosti.

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Ključne riječi
Hull City Ivor Pandur

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