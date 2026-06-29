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ENGLESKA LEGENDA

Lineker nazvao trenutnu Njemačku jednom on najlošijih ikada, stigao mu odgovor napadača Arsenala

Premier League - Fulham v Manchester United
Dylan Martinez/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
29.06.2026.
u 17:56

Njemačka je natjecanje u skupini E završila na prvom mjestu, iako je u posljednjem kolu poražena od Ekvadora 2:1. Večeras od 22:30 momčad Juliana Nagelsmanna igra protiv Paragvaja u šesnaestini finala

Bivši engleski reprezentativac i najbolji strijelac Svjetskog prvenstva 1986. godine Gary Lineker u intervjuu za L’Équipe kritizirao je aktualnu njemačku reprezentaciju, ocijenivši je jednom od najslabijih koje je ikada vidio. Također je dodao kako bi Francuska imala prednost u eventualnom ogledu s Njemačkom u osmini finala Svjetskog prvenstva.

Njemačka je natjecanje u skupini E završila na prvom mjestu, iako je u posljednjem kolu poražena od Ekvadora 2:1. Večeras od 22:30 momčad Juliana Nagelsmanna igra protiv Paragvaja u šesnaestini finala.

Na kritike se osvrnuo i prvi napadač Njemačke Kai Havertz, koji je na konferenciji za medije odbacio Linekerove tvrdnje i poručio da ga takve izjave ne dotiču.

"Svako ima pravo na svoje mišljenje. Nisam ni pročitao tu izjavu dok mi niste sad rekli. Tijekom ovakvih turnira puno ljudi priča o nama, ali ne obaziremo se baš puno. Imamo mi i puno stručnjaka u svojoj zemlji. Lako je kritizirati izvana. Ali zbilja me nije briga što itko govori", rekao je Havertz.

Napadač koji je na turniru postigao dva pogotka, oba protiv Curaçaa, naglasio je da se momčad fokusira isključivo na nastupe na terenu i prolazak u sljedeću fazu natjecanja.

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Ključne riječi
SP 2026.

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