Možete li vjerovati? Argentinci žele nositi Maradonino srce sa sobom

Fanatični navijači argentinske reprezentacije, njih oko 100 tisuća, su preko vlastitih udruga te tamošnjih medijskih agencija uspjeli doprijeti do cijele svoje zemlje, pa i šire, jednim od najbizarnijih zahtjeva u povijesti nogometa.

Legenda argentinskog nogometa, Diego Armando Maradona koji je od srčanog udara preminuo u studenom 2020. godine, još uvijek je na usnama argentinskih navijača. Međutim, ovaj put na posve neočekivan način uoči Svjetskog nogometnog prvenstva ove zime u Kataru.

“Želimo ostvariti ono što osjećamo da bi bila i njegova želja, želimo da Maradonino srce putuje s Argentinom u Katar. Želimo da čitavo vrijeme bude s reprezentacijom na putu, u trening kampu, hotelu, autobusu, svlačionici te na terenu. A ako tako budu htjeli Bog i Diego, sedam utakmica poslije, njegovo će se srce naći i pokraj toliko iščekivanog trofeja prvaka svijeta", stoji u objavi argentinskih fanatika koje su prenijele novinske i marketinške agencije.

A group of fanatics want Diego Maradona's heart to be present at the 2022 Qatar World Cup. Yes, you read that correctly. pic.twitter.com/b4DpDZTjDU