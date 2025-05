Maestro Modrić ostat će zauvijek u srcima navijača: 'Luka, prešao si igricu zvanu nogomet'

Nakon što je potvrđeno da Luka Modrić napušta Real Madrid poslije nevjerojatnih 13 godina, Santiago Bernabéu svjedočio je oproštaju za pamćenje. Društvene mreže eksplodirale su od emocija, a navijači diljem svijeta uputili su tisuće poruka podrške hrvatskom maestru, čiji će dres s brojem 10 zauvijek ostati urezan u povijest Kraljevskog kluba.

Subotnje poslijepodne na Santiago Bernabéu bilo je nabijeno emocijama koje su se mogle rezati nožem. Utakmica protiv Real Sociedada, iako rezultatski značajna za kraj La Lige koju je Real završio pobjedom 2:0, ostala je u sjeni oproštaja dvojice velikana – trenera Carla Ancelottija i, prije svega, kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića. Već od samog početka bilo je jasno da ovo nije običan susret. Navijači su priredili veličanstven dekor, s transparentima zahvale, tifom i slikama na elektroničkim panoima stadiona. Posebno se isticao transparent s porukom "Hvala, legendo". Kada je utakmica došla do desete minute, cijeli stadion je jednoglasno i gromoglasno skandirao ime Luke Modrića, odajući počast broju koji je nosio na leđima i magiji koju je donosio na teren.

Sam Modrić, vidno dirnut, odigrao je svoju 591. utakmicu za Real Madrid, posljednju na domaćem terenu. U 87. minuti, utakmica je zaustavljena kako bi hrvatski veznjak dobio zaslužene ovacije. Igrači obje momčadi formirali su počasni špalir, a pljesak se prolamao Bernabéuom dok je Modrić napuštao travnjak, zamijenjen mladim Chemom Andresom. Nakon utakmice, pridružila mu se obitelj – supruga Vanja te djeca Ivano, Ema i Sofia. U svom govoru, Luka nije skrivao suze: "Došlo je vrijeme koje nikada nisam želio da dođe. Bio je to dug put. Hvala klubu, predsjedniku Florentinu Pérezu. Svim trenerima, mojim suigračima i svim ljudima koji su mi pomogli svo ovo vrijeme. Hvala vam puno od srca." Posebno je naglasio: "Najveći trofej koji sam ikada osvojio je vaša ljubav. Vaša ljubav." Završio je citatom koji je, kako kaže, vidio i koji mu se sviđa: "Nemojte plakati jer je završilo, smijte se jer se dogodilo. Hala Madrid i ništa više."

Emocije sa stadiona brzo su se prelile na digitalni svijet. Društvene mreže, od X-a do Instagrama i Facebooka, kao i forumi poput Reddita, gorjele su od poruka navijača. Jedan korisnik Reddita je napisao: "Luka odlazi, kao metak u srce, ne znam što bi moglo biti gore. Došao je kad su svi sumnjali u njega i samo se dokazao." Drugi je dodao: "Bez obzira na klupske preferencije, činjenica da smo gledali Modrića, Kroosa, Xavija i Iniestu kako se suočavaju u više utakmica čini me sretnim što smo doživjeli ovu zlatnu eru nogometa. Ta četvorica su standard onoga što želite u veznim igračima vašeg kluba do danas." Mnogi su isticali ne samo njegove nogometne vještine, već i njegovu skromnost i profesionalizam. "Uvijek je davao sve od sebe za klub, nikada nije dizao galamu, uvijek je radio svoj posao. Prešao je igricu zvanu nogomet," jedan je od komentara koji sažima divljenje navijača.

Luka Modrić napušta Real Madrid nakon 13 godina, tijekom kojih je osvojio nevjerojatnih šest Liga prvaka, četiri naslova LaLige, dva Kupa Kralja i šest Svjetskih klupskih prvenstava. Iako su postojale informacije da je Modrić želio ostati, čak i uz smanjenje plaće i manju minutažu, klub se odlučio za pomlađivanje momčadi i nije mu ponudio novi ugovor. Unatoč tome, oproštaj je bio dostojan legende, a ljubav navijača, kako je sam rekao, njegov je najveći trofej. Njegov bivši suigrač Toni Kroos, koji se također nedavno oprostio, bio je prisutan na tribinama i srdačno je zagrlio Luku, simbolizirajući kraj jedne nevjerojatne ere veznog reda koji je dominirao Europom.

Val podrške nije stao samo na anonimnim navijačima. Brojni sadašnji i bivši suigrači, kao i nogometne veličine, oglasili su se putem društvenih mreža kako bi odali počast hrvatskom genijalcu. Među njima je, kako prenose mediji, bila i poruka Cristiana Ronalda, još jedne legende Reala koja je s Modrićem dijelila svlačionicu i brojne trijumfe. Te poruke nisu samo isticale njegove nogometne uspjehe, već i ljudske kvalitete, njegovu posvećenost i utjecaj koji je imao na mlađe igrače. Svaka objava, svaki komentar, svjedočio je o dubokom poštovanju koje Modrić uživa u nogometnom svijetu.

Odlazak Luke Modrića označava kraj jedne iznimne nogometne priče u Madridu. Njegova sposobnost da kontrolira tempo igre, nevjerojatna vizija i precizna dodavanja bili su ključni za uspjehe Reala u posljednjem desetljeću. Navijači se sjećaju nebrojenih čarobnih trenutaka, a sam Modrić je kao svoju najbolju utakmicu na Bernabéuu izdvojio uzvrat protiv PSG-a u osmini finala Lige prvaka 2021./22., kada je Real nadoknadio zaostatak uz hat-trick Karima Benzeme. Iako će Modrić nastaviti predstavljati Real na Svjetskom klupskom prvenstvu ovog ljeta prije službenog odlaska, a planira igrati do Svjetskog prvenstva 2026., oproštaj od Bernabéua bio je trenutak koji će zauvijek ostati urezan u srcima navijača. Njegova ostavština nije samo u trofejima, već u načinu na koji je igrao i inspirirao, ostavljajući neizbrisiv trag u povijesti kluba i nogometa općenito.