Ma tko ovo može sa 37 godina?! Luka Modrić osvojio fantastično mjesto u utrci za zlatnu loptu

Dodjeljuje se zlatna lopta, prestižna nagrada u izboru France Footballa u francuskoj prijestolnici Parizu.

Naš Luka Modrić našao se među deset najboljih nogometaša u utrci za ovu svjetski priznatu nagradu.

Hrvatski kapetan i desetka Reala osvojio je sjajno deveto mjesto, s obzirom na to da ima 37 godina, to je zaista fantastičan uspjeh za najboljeg HR nogometaš u povijesti.

Iza našeg virtuoza našle su se brojne nogometne zvijezde poput Erlinga Haalanda, Sona, Casemira, Kanea, Fodena, Bernarda Silve...

Podsjetimo, Modrić je osvojio ovu nagradu 2018. godine sa osvojena 753 boda i tako ispisao povijest.

Osim što je prvi Hrvat koji je osvojio Zlatnu loptu, proslavljeni veznjak je postao prvi nogometaš u povijesti koji je u istoj godini objedinio nagrade za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva, UEFA-e, FIFA-e i France Footballa.

Drugi hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol završio je šesti u izboru za trofej Kopa, najboljeg mladog igrača. Stoper Leipziga, kojeg je Chelsea htio potpisati ovoga ljeta za 90 milijuna eura, dobio je tako još jednu potvrdu visoke kvalitete. Ujedno je i najbolji mladi branič svijeta.

Barcelonin veznjak Gavi je završio na prvom mjestu, Eduardo Camavinga (Real) je drugi, a Bayernov Jamal Musiala treći.

