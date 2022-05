Luki Modriću godine ne mogu ništa, u 37. godini dobio veliko priznanje

Nekoliko dana nakon finalne utakmice Lige prvaka, u kojoj je Real Madrid svladao Liverpool 1:0, Europska nogometna organizacija (UEFA) je odabrala najboljih jedanaest kroz sezonu.

U idealnoj momčadi nalazi se i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić koji je jedan od četvorice igrača Reala u odabranom društvu. Tamo su još vratar Thibaut Courtois te Karim Benzema, koji je proglašen za najboljeg igrača Lige prvaka te Vinicius Junior, koji je najbolji mladi igrač Lige prvaka. Ovo je još jedna potvrda Modrićeve genijalnosti budući da u rujnu napuniti 37 godina.

👕 UEFA's Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R