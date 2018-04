Luka Modrić zabrinuo sve u Realu, navijači mu drže fige

Luka Modrić odigrao je sinoć protiv Juventusa (1:3) svoju 250. utakmicu u dresu Real Madrida. Zbog toga mu je predsjednik Florentino Perez uručio prigodni dres.

- Mučili smo se, ali hvala Bogu da smo u polufinalu. Hvala Bogu da sam odigrao 250 utakmica za Real. Nadam se da ću ovdje biti još nekoliko godina i da ćemo osvojiti još mnoge trofeje - rekao je Modrić.

The game against Juventus was 250th for Modric as a madridista pic.twitter.com/skr9RK5xXI