Kovač je sve bliže klupi svjetskog giganta! Ali, jedna stvar ne ide mu u prilog

Tri najjača bundesligaška kluba u potrazi za trenerima. Od trenerske križaljke kompliciranija je samo autokarta Njemačke. Svi gledaju tko će naslijediti Juppa Heynckesa (72) u Bayernu, iščekuje se napeto kao izbor novog pape, naročito nakon što se Thomas Tuchel zahvalio na zanimanju Bavaraca.

Za Favrea postoji odšteta

U prvi plan odmah je ušao Ralph Hasenhüttl (50), središnja figura križaljke budući da sjedi na klupi RB Leipziga, a zanimljiv je i Bayernu i Borussiji iz Dortmunda. Austrijanac u Leipzigu ima ugovor do 2019. Kada je riječ o njegovu mogućem dolasku u München, nekoliko stvari ide mu u prilog – zagovara ga Hermann Gerland čiji je utjecaj na Bayernove čelnike, pogotovo na Ulija Hoenessa, iznimno velik, a druga mu također ne može odmoći: od 2002. do 2004. igrao je u drugoj momčadi bavarskog kluba i zabio 14 golova u 57 utakmica. Trener mu je bio baš Gerland.

Ali uz Hoenessovu, važna je i riječ Karl-Heinza Rummeniggea, a on zagovara svog prijatelja i cimera iz godina u Servetteu, Luciena Favrea koji vodi francuskog prvoligaša Nicu, a prije je radio u Herthi i dortmundskoj Borussiji. Švicarac ima i odštetnu klauzulu – tri do pet milijuna eura u slučaju prijevremenog odlaska.

Špekulira se da dodatak ugovoru, ali sasvim drukčiji, ima još jedan kandidat čije se ima sve više spominje. Toliko da njegovu prvom nadređenom to već ide jako na živce. Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač toliko dobro gura s Eintrachtom da bi ga mnogi rado vidjeli na klupi Bayerna. Kovač je presretan u Frankfurtu, i on i klub žele da odradi ugovor do kraja (2019.), pa i da potpiše novi. Postoji jedno ali – nazovu li iz Bayerna, prijateljski bi se rastali, Eintracht ne bi radio probleme majstoru koji je preporodio klub, da sjedne na klupu najvećeg njemačkog kluba čije je boje branio od 2001. do 2003. i postao s njim svjetski prvak. Bavarski je klub prepun njegovih prijatelja, uz sportskog direktora Hasana Salihamidžića tu je i šef Bayernova voznog parka Bruno Kovačević kojem je nedavno došao na proslavu 60. rođendana u München. Obitelj mu živi nedaleko, u Salzburgu, a ima i podršku navijača. Praktički mu govori sve u prilog osim jednog. Bayern se od početka devedesetih nije odlučio za trenera koji nije već bio svjetska klasa, osvajač velikih trofeja. No, nisu to ni ostali koji se zasad spominju. Neki su uvjereni – ne dobije li sad priliku, njegov je sljedeći izbor.

Borussia nije zadovoljna

Vratimo se još nakratko Leipzigu i Hasenhüttlu. Ove mu sezone ne ide tako dobro i čelnici neizravno poručuju da nije više tako siguran kao prije. Kao nasljednik se spominje i talentirani Nagelsmann (30), no o njemu razmišljaju i u Borussiji (D) jer nisu zadovoljni Peterom Stögerom kojeg su prije no što je primio šesticu od Bayerna, Austrijanci, Red Bull Salzburg kojeg vodi Marco Rose (41), izbacili iz Europske lige, što se Nijemcima rijetko događa. I on je zanimljiv čelnicima Borussije, kao i Roger Schmidt koji je nekad uspješno vodio Bayer iz Leverkusena, a sada radi u Pekingu. Ondje dobiva osam milijuna eura neto, no zbog posla u svojoj zemlji možda bi i razmislio...