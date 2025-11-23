Luka Mitrović izgubio u polufinalu turnira u Mađarskoj

Luka Mitrović izgubio je polufinalni susret Tennis Europe turnira 2. ranga uzrasta do 14 godina u mađarskom Szabolcsveresmartu, uspješniji od našeg tenisača bio je prvopostavljeni Cipranin Anastasis Mosaikos – 6:3, 6:3.

Nera Skender i Rumunjka Eva Maria Bulai nisu uspjele doći do naslova u konkurenciji parova, bolje od njih bile su Portugalke Constanca Fernandes Fernandes i Noa Freitas – 6:4, 6:4.

Ana Cerović i Bjeloruskinja Marija Mikalajčik igrat će u završnici parova na TE turniru 3. ranga uzrasta do 14 godina u turskoj Adani, njih su dvije u polufinalu slavile nad Turkinjama Asyom Ay i Derin Keser – 6:4, 6:3.