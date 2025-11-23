Naši Portali
Tenis

Luka Mitrović izgubio u polufinalu turnira u Mađarskoj

Autor
Damir Mrvec
23.11.2025.
u 16:22

Nera Skender i Rumunjka Eva Maria Bulai nisu uspjele doći do naslova u konkurenciji parova, bolje od njih bile su Portugalke Constanca Fernandes Fernandes i Noa Freitas – 6:4, 6:4

Luka Mitrović izgubio je polufinalni susret Tennis Europe turnira 2. ranga uzrasta do 14 godina u mađarskom Szabolcsveresmartu, uspješniji od našeg tenisača bio je prvopostavljeni Cipranin Anastasis Mosaikos – 6:3, 6:3.

Ana Cerović i Bjeloruskinja Marija Mikalajčik igrat će u završnici parova na TE turniru 3. ranga uzrasta do 14 godina u turskoj Adani, njih su dvije u polufinalu slavile nad Turkinjama Asyom Ay i Derin Keser – 6:4, 6:3.  
Ključne riječi
Nera Skender Luka Mitrović tenis

