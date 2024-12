Luka Cindrić i još dvojica hrvatskih rukometaša dobili zabranu dolaska u reprezentaciju

ULAZE U KUĆU SLAVNIH

Čupić se prisjetio dana kad je ostao bez prsta, a Vori otkrio da je želio odustati od rukometa

Puno smo razgovarali i on me prihvatio kao mlađeg brata. Bila su to drukčija vremena. Ja sam bio najmlađi u ekipi, bilo je tu puno velikih imena, prisjetio se Čupić svog odnosa s Ivanom Balićem