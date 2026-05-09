VIDEO Bivši trener Dinama prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja: 'Duboka tuga, vrlo mi je teško'

Nogometaši Lensa ostali su u utrci za prvaka Francuske pobijedivši u prvoj utakmici 33. kola Ligue 1 pred svojim navijačima Nantes s minimalnih 1-0. Pogodak vrijedan tri boda postigao je 16-godišnji portugalski veznjak Mezian Soares u 79. minuti, a ovo mu je bio debitantski nastup u prvoj momčadi.

Tim se porazom Nantes se pridružio Metzu kao budući drugoligaš. A Vahid Halilhodžić, bivši trener Dinama koji sjedi na klupi Nantesa, teško je prihvatio poraz.

"Duboka tuga, više ne mogu govoriti. Nije da odbijam, ali jednostavno ne mogu. Vrlo mi je teško, oprostite", rekao je Halilhodžić i onda napustio prostoriju.

Inače, 73-godišnji Halilhodžić se vratio iz mirovine te je preuzeo klupu Nantesa. Rekao je da je to učinio iz moralnih razloga jer je u tom klubu proveo neke od najvećih trenutaka trenerske karijere. No, ovaj put nije uspio.

La détresse de Vahid Halilhodžić après la relégation officielle du FC Nantes en Ligue 2. — RMC Sport (@RMCsport) May 9, 2026




