Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEŠKO MU PALO

VIDEO Bivši trener Dinama prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja: 'Duboka tuga, vrlo mi je teško'

Sarajevo: Premijera filma o Vahidu Halilhodžiću "Moja istina-Vaha"
Damir Hajdarbasic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
09.05.2026.
u 09:33

"Duboka tuga, više ne mogu govoriti. Nije da odbijam, ali jednostavno ne mogu. Vrlo mi je teško, oprostite", rekao je Halilhodžić i onda napustio prostoriju.

Nogometaši Lensa ostali su u utrci za prvaka Francuske pobijedivši u prvoj utakmici 33. kola Ligue 1 pred svojim navijačima Nantes s minimalnih 1-0. Pogodak vrijedan tri boda postigao je 16-godišnji portugalski veznjak Mezian Soares u 79. minuti, a ovo mu je bio debitantski nastup u prvoj momčadi. 

Tim se porazom Nantes se pridružio Metzu kao budući drugoligaš. A Vahid Halilhodžić, bivši trener Dinama koji sjedi na klupi Nantesa, teško je prihvatio poraz.

"Duboka tuga, više ne mogu govoriti. Nije da odbijam, ali jednostavno ne mogu. Vrlo mi je teško, oprostite", rekao je Halilhodžić i onda napustio prostoriju.

Inače, 73-godišnji Halilhodžić se vratio iz mirovine te je preuzeo klupu Nantesa. Rekao je da je to učinio iz moralnih razloga jer je u tom klubu proveo neke od najvećih trenutaka trenerske karijere. No, ovaj put nije uspio.


 

Ključne riječi
Nantes Vahid Halilhodžić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!